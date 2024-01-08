В Тюменской области родился ребенок с карликовостью

В Тюменской области за 2023 год был зафиксирован один случай рождения ребенка с редким генетическим заболеванием — ахондроплазией. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. При данной болезни ноги человека существенно короче, чем у среднестатистических людей, таких людей называют карликами.
«С диагнозом ахондроплазия в Тюменской области родился один ребенок. Таковы данные за 2023 год», — рассказали URA.RU в депздраве.
Согласно открытым источникам ахондроплазия (или карликовость) — это заболевание опорно-двигательного аппарата, вызванное генетическим дефектом. В процессе развития у таких детей все сильнее проявляется выраженная укороченность ног.
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