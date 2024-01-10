Генерал, боровшийся с ОПГ Екатеринбурга, уходит из полиции

10 января 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Константин Строганов служил в Екатеринбурге с 2011 по 2018 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Глава управления внутренних дел (УВД) по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор Константин Строганов, ранее боровшийся с оргпреступностью в Екатеринбурге, увольняется из министерства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. По его данным, сейчас Строганов находится в отпуске. «По его окончании выйдет на пенсию», — уточнил собеседник. И добавил, что отставка Строганова — «следствие внутриклановых разборок в столичной полиции». URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД России, ответ ожидается. Строганов служит в МВД с 1996 года. Карьеру он начинал в Москве, где прошел все ступени: был оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом, старшим оперуполномоченным по ОВД, начальником отделения. Летом 2011-го Строганова перевели в Екатеринбург (приехал с командой экс-главы свердловского ГУ МВД Михаила Бородина), в 2016-м он возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. В Екатеринбурге Строганов ликвидировал этнические криминальные группировки, боролся с торговцами спиртом, а также считался самым медийным офицером. В 2018 году его назначили руководителем управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве, в столицу он перевез большую команду. УВД по СВАО Строганов возглавил в 2021-м, в июне 2022-го он получил генеральские погоны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава управления внутренних дел (УВД) по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор Константин Строганов, ранее боровшийся с оргпреступностью в Екатеринбурге, увольняется из министерства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. По его данным, сейчас Строганов находится в отпуске. «По его окончании выйдет на пенсию», — уточнил собеседник. И добавил, что отставка Строганова — «следствие внутриклановых разборок в столичной полиции». URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД России, ответ ожидается. Строганов служит в МВД с 1996 года. Карьеру он начинал в Москве, где прошел все ступени: был оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом, старшим оперуполномоченным по ОВД, начальником отделения. Летом 2011-го Строганова перевели в Екатеринбург (приехал с командой экс-главы свердловского ГУ МВД Михаила Бородина), в 2016-м он возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. В Екатеринбурге Строганов ликвидировал этнические криминальные группировки, боролся с торговцами спиртом, а также считался самым медийным офицером. В 2018 году его назначили руководителем управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве, в столицу он перевез большую команду. УВД по СВАО Строганов возглавил в 2021-м, в июне 2022-го он получил генеральские погоны.