Жители Соликамска собрали миллионы рублей для покупки спецтехники участникам СВО

09 января 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Деньги, собранные соликамцами, пошли на приобретение спецтехники и обмундирования Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Соликамске Пермского края волонтеры, помогающие фронту, собрали 9,7 млн рублей. На эти средства удалось приобрести спецтехнику, а также обмундирование и оборудование для участников спецоперации. Отчет о проделанной работе разместили руководители группы «Zа НАШИХ Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». «Итоги работы нашей группы неравнодушных людей на 7 января 2024 г. Отправлено около 10,5 тонн груза. Закуплена техника и оснащение для 63 соликамских бойцов Передана гуманитарная помощь за ленту для 70 соликамских бойцов Собрано 9 650 000 рублей на закупку оборудования, спец техники, обмундирования по запросам подразделений и бойцов», — говорится в группе. В новом году соликамские волонтеры продолжают помогать бойцам, которые находятся на передовой. Содействие в этом им оказывают коллеги из других городов Прикамья, администрация Соликамска, местные предприятия и организации, а также совет ветеранов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермскому благотворительному фонду «Добровольцы Донбасса» в 2023 году удалось получить в виде пожертвований 45,3 млн рублей. Большую часть средств пожертвовали коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

В городе Соликамске Пермского края волонтеры, помогающие фронту, собрали 9,7 млн рублей. На эти средства удалось приобрести спецтехнику, а также обмундирование и оборудование для участников спецоперации. Отчет о проделанной работе разместили руководители группы «Zа НАШИХ Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». «Итоги работы нашей группы неравнодушных людей на 7 января 2024 г. Отправлено около 10,5 тонн груза. Закуплена техника и оснащение для 63 соликамских бойцов Передана гуманитарная помощь за ленту для 70 соликамских бойцов Собрано 9 650 000 рублей на закупку оборудования, спец техники, обмундирования по запросам подразделений и бойцов», — говорится в группе. В новом году соликамские волонтеры продолжают помогать бойцам, которые находятся на передовой. Содействие в этом им оказывают коллеги из других городов Прикамья, администрация Соликамска, местные предприятия и организации, а также совет ветеранов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермскому благотворительному фонду «Добровольцы Донбасса» в 2023 году удалось получить в виде пожертвований 45,3 млн рублей. Большую часть средств пожертвовали коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.