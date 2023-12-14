Пермскому фонду, помогающему бойцам на СВО, пожертвовали 45 млн рублей

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Конференция фонда "Добровольцы Донбасса". Пермь, президиум конференции
Большая часть пожертвований поступила в фонд «Добровольцы Донбасса» от коммерческих организаций Фото:
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Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» за 11 месяцев текущего года получил в виде пожертвований 45,3 млн рублей. Информацию URA.RU предоставили учредители благотворительной организации.

«Поступления целевых денежных средств в фонд [составили] 45,3 млн рублей», — пояснили URA.RU в фонде, уточнив, что большую часть средств пожертвовали коммерческие организации (ООО), а также индивидуальные предприниматели. В отчете «Добровольцев Донбасса» сказано, что благотворительная организация отправила в 2023 году четыре конвоя (250 тонн) с различным грузом в зону проведения специальной военной операции.

URA.RU рассказывало, что поступления в фонд выросли на фоне проведения мобилизации, объявленной в сентябре 2021 года. В числе крупных жертвователей входил владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Предприниматель неоднократно выделял благотворительной организации крупные суммы денег, на которые фонд закупал транспорт и другую необходимую технику для участников СВО.

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Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» за 11 месяцев текущего года получил в виде пожертвований 45,3 млн рублей. Информацию URA.RU предоставили учредители благотворительной организации. «Поступления целевых денежных средств в фонд [составили] 45,3 млн рублей», — пояснили URA.RU в фонде, уточнив, что большую часть средств пожертвовали коммерческие организации (ООО), а также индивидуальные предприниматели. В отчете «Добровольцев Донбасса» сказано, что благотворительная организация отправила в 2023 году четыре конвоя (250 тонн) с различным грузом в зону проведения специальной военной операции. URA.RU рассказывало, что поступления в фонд выросли на фоне проведения мобилизации, объявленной в сентябре 2021 года. В числе крупных жертвователей входил владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Предприниматель неоднократно выделял благотворительной организации крупные суммы денег, на которые фонд закупал транспорт и другую необходимую технику для участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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