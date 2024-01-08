08 января 2024

В Екатеринбурге задержали блогера, который ради хайпа глумился над бойцами СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер Артем Оморьян ожидает суда Фото:

В Екатеринбурге задержали стримера Артема Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Мужчина заявлял, что срезал с их мертвых тел нашивки, будучи на стороне Украины.

«„Русская община ZoV“ нашла блогера. Силовики задержали Артема. Он находится в полиции. Мужчина ожидает суда», — пишет Tagilcity.ru.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге задержали стримера Артема Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Мужчина заявлял, что срезал с их мертвых тел нашивки, будучи на стороне Украины. «„Русская община ZoV“ нашла блогера. Силовики задержали Артема. Он находится в полиции. Мужчина ожидает суда», — пишет Tagilcity.ru. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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