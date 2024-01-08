В Екатеринбурге задержали блогера, который ради хайпа глумился над бойцами СВО

Блогер Артем Оморьян ожидает суда
В Екатеринбурге задержали стримера Артема Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Мужчина заявлял, что срезал с их мертвых тел нашивки, будучи на стороне Украины.
«„Русская община ZoV“ нашла блогера. Силовики задержали Артема. Он находится в полиции. Мужчина ожидает суда», — пишет Tagilcity.ru.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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