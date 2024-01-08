08 января 2024
07 января 2024

В топ самых красивых женщин мира вошла 49-летняя пермячка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
Пермячка регулярно принимает участие в городских модных показах Фото:

Пермскую 49-летнюю модель Наталью Михееву признали одной из самых красивых женщин мира. Она стала призером интернет-конкурса «Mrs. World internet 2023» и получила титул «Лучшая фотомодель мира» в номинации «Mrs. Golg», где участвовали женщины в возрасте от 43 до 50 лет.

«В конкурсе было три этапа. Первый проходил среди участниц из городов России. В нем я заняла первое место в своей возрастной категории. Во втором этапе участвовали победительницы первого тура. Он также был российским. Я получила титул „Первая вице-мисс“. В самом сложном третьем туре участвовали девушки со всего мира. Мне присвоили звание „Лучшая фотомодель“. Считаю, что это прекрасно», — рассказала Наталья Михеева корреспонденту агентства.

Она также отметила, что за победу в возрастной категории 43-50 лет вместе с ней боролись 13 женщин из России, Чехии и Казахстана. Первое место и звание «Mrs. World Internet 2023» завоевала 48-летняя уфимка Марина Шенгелия. Титул «Top Model World Internet 2023» присвоили 49-летней Гульнаре Богатовой из Самары. На официальном сайте проекта сказано, что это главный мировой конкурс красоты в интернете. Его победительницы получают шанс представлять свою страну на очном конкурсе «Мисс Мира».

О самой Наталье Михеевой известно, что она является основателем пермской студии моды и спорта «TSL», а также сертифицированным тренером по дефиле. Пермячка регулярно принимает участие в местных модных показах и фотосъемках в качестве модели.

Ранее URA.RU рассказало, что 44-летняя пермячка стала самой красивой женщиной России. Екатерина Волочкова обошла молодых соперниц на конкурсе «Миссис Россия Земля — 2023».

С этой фотографией Наталья получила титул «Лучшей фотомодели мира»
С этой фотографией Наталья получила титул «Лучшей фотомодели мира»
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермскую 49-летнюю модель Наталью Михееву признали одной из самых красивых женщин мира. Она стала призером интернет-конкурса «Mrs. World internet 2023» и получила титул «Лучшая фотомодель мира» в номинации «Mrs. Golg», где участвовали женщины в возрасте от 43 до 50 лет. «В конкурсе было три этапа. Первый проходил среди участниц из городов России. В нем я заняла первое место в своей возрастной категории. Во втором этапе участвовали победительницы первого тура. Он также был российским. Я получила титул „Первая вице-мисс“. В самом сложном третьем туре участвовали девушки со всего мира. Мне присвоили звание „Лучшая фотомодель“. Считаю, что это прекрасно», — рассказала Наталья Михеева корреспонденту агентства. Она также отметила, что за победу в возрастной категории 43-50 лет вместе с ней боролись 13 женщин из России, Чехии и Казахстана. Первое место и звание «Mrs. World Internet 2023» завоевала 48-летняя уфимка Марина Шенгелия. Титул «Top Model World Internet 2023» присвоили 49-летней Гульнаре Богатовой из Самары. На официальном сайте проекта сказано, что это главный мировой конкурс красоты в интернете. Его победительницы получают шанс представлять свою страну на очном конкурсе «Мисс Мира». О самой Наталье Михеевой известно, что она является основателем пермской студии моды и спорта «TSL», а также сертифицированным тренером по дефиле. Пермячка регулярно принимает участие в местных модных показах и фотосъемках в качестве модели. Ранее URA.RU рассказало, что 44-летняя пермячка стала самой красивой женщиной России. Екатерина Волочкова обошла молодых соперниц на конкурсе «Миссис Россия Земля — 2023».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...