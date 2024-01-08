В топ самых красивых женщин мира вошла 49-летняя пермячка. Фото

09 января 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Пермячка регулярно принимает участие в городских модных показах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермскую 49-летнюю модель Наталью Михееву признали одной из самых красивых женщин мира. Она стала призером интернет-конкурса «Mrs. World internet 2023» и получила титул «Лучшая фотомодель мира» в номинации «Mrs. Golg», где участвовали женщины в возрасте от 43 до 50 лет. «В конкурсе было три этапа. Первый проходил среди участниц из городов России. В нем я заняла первое место в своей возрастной категории. Во втором этапе участвовали победительницы первого тура. Он также был российским. Я получила титул „Первая вице-мисс“. В самом сложном третьем туре участвовали девушки со всего мира. Мне присвоили звание „Лучшая фотомодель“. Считаю, что это прекрасно», — рассказала Наталья Михеева корреспонденту агентства. Она также отметила, что за победу в возрастной категории 43-50 лет вместе с ней боролись 13 женщин из России, Чехии и Казахстана. Первое место и звание «Mrs. World Internet 2023» завоевала 48-летняя уфимка Марина Шенгелия. Титул «Top Model World Internet 2023» присвоили 49-летней Гульнаре Богатовой из Самары. На официальном сайте проекта сказано, что это главный мировой конкурс красоты в интернете. Его победительницы получают шанс представлять свою страну на очном конкурсе «Мисс Мира». О самой Наталье Михеевой известно, что она является основателем пермской студии моды и спорта «TSL», а также сертифицированным тренером по дефиле. Пермячка регулярно принимает участие в местных модных показах и фотосъемках в качестве модели. Ранее URA.RU рассказало, что 44-летняя пермячка стала самой красивой женщиной России. Екатерина Волочкова обошла молодых соперниц на конкурсе «Миссис Россия Земля — 2023». С этой фотографией Наталья получила титул «Лучшей фотомодели мира» Фото со страницы Натальи Михеевой в соцсети «ВКонакте», https://vk.com/id38752899 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермскую 49-летнюю модель Наталью Михееву признали одной из самых красивых женщин мира. Она стала призером интернет-конкурса «Mrs. World internet 2023» и получила титул «Лучшая фотомодель мира» в номинации «Mrs. Golg», где участвовали женщины в возрасте от 43 до 50 лет. «В конкурсе было три этапа. Первый проходил среди участниц из городов России. В нем я заняла первое место в своей возрастной категории. Во втором этапе участвовали победительницы первого тура. Он также был российским. Я получила титул „Первая вице-мисс“. В самом сложном третьем туре участвовали девушки со всего мира. Мне присвоили звание „Лучшая фотомодель“. Считаю, что это прекрасно», — рассказала Наталья Михеева корреспонденту агентства. Она также отметила, что за победу в возрастной категории 43-50 лет вместе с ней боролись 13 женщин из России, Чехии и Казахстана. Первое место и звание «Mrs. World Internet 2023» завоевала 48-летняя уфимка Марина Шенгелия. Титул «Top Model World Internet 2023» присвоили 49-летней Гульнаре Богатовой из Самары. На официальном сайте проекта сказано, что это главный мировой конкурс красоты в интернете. Его победительницы получают шанс представлять свою страну на очном конкурсе «Мисс Мира». О самой Наталье Михеевой известно, что она является основателем пермской студии моды и спорта «TSL», а также сертифицированным тренером по дефиле. Пермячка регулярно принимает участие в местных модных показах и фотосъемках в качестве модели. Ранее URA.RU рассказало, что 44-летняя пермячка стала самой красивой женщиной России. Екатерина Волочкова обошла молодых соперниц на конкурсе «Миссис Россия Земля — 2023».