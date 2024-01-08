Тюменцы пожаловались на массовые срывы автобусных рейсов

09 января 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Утром 9 января вовремя не приехали автобусы №36, 66 и 24 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени Жители Тюмени массово жалуются на задержки рейсов общественного транспорта. По словам горожан, утром 9 января вовремя не приехали автобусы №36, 66 и 24. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Автобусный маршрут №36 начал работу с третьего рейса! Диспетчеры говорили: „Ожидайте“. В итоге час ожидания на остановке, обморожение конечностей и носа, опоздание на работу», — поделился тюменец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В автопарке №2 «АО «ТПАТП №1» агентству сообщили, что причиной задержки рейса стала поломка автобуса. Его заменили. В адрес перевозчиков «Тюменьавтолайн» и «Мос-Авто», которые обслуживают маршруты №66 и 24, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

Жители Тюмени массово жалуются на задержки рейсов общественного транспорта. По словам горожан, утром 9 января вовремя не приехали автобусы №36, 66 и 24. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Автобусный маршрут №36 начал работу с третьего рейса! Диспетчеры говорили: „Ожидайте“. В итоге час ожидания на остановке, обморожение конечностей и носа, опоздание на работу», — поделился тюменец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В автопарке №2 «АО «ТПАТП №1» агентству сообщили, что причиной задержки рейса стала поломка автобуса. Его заменили. В адрес перевозчиков «Тюменьавтолайн» и «Мос-Авто», которые обслуживают маршруты №66 и 24, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.