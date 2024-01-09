Экс-командир ГИБДД по Екатеринбургу возвращается на должность

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Роман Ярыш работает главой ГИБДД Первоуральска с 2020 года
Роман Ярыш работает главой ГИБДД Первоуральска с 2020 года Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником городского полка ДПС в Екатеринбурге может стать действующий руководитель ОГИБДД по Первоуральску полковник Роман Ярыш, который уже работал в столице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

А другой собеседник сказал, что по его данным, Ярыш будет начальником городского отдела ГИБДД. Обе должности вакантны — в статусе и. о. ими руководят Александр Беляков (полк) и Сергей Козлов (ОГИБДД).

Сам Ярыш назвал информацию о его переводе в Екатеринбург слухами. «Я работаю в Первоуральске. У меня все отлично. Если начальство решит и подпишет приказ, [то буду работать в Екатеринбурге]», — сказал Ярыш URA.RU.

Он — кадровый военный. Закончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД. В 2013 году из-за конфликта с тогдашним шефом ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел из ГАИ во вневедомственную охрану.

Весной 2017-го он вернулся в ГИБДД, на должность командира полка ДПС. В феврале 2020 года его перевели в Первоуральск. При этом годом ранее он собирался увольняться во второй раз.

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Новым начальником городского полка ДПС в Екатеринбурге может стать действующий руководитель ОГИБДД по Первоуральску полковник Роман Ярыш, который уже работал в столице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. А другой собеседник сказал, что по его данным, Ярыш будет начальником городского отдела ГИБДД. Обе должности вакантны — в статусе и. о. ими руководят Александр Беляков (полк) и Сергей Козлов (ОГИБДД). Сам Ярыш назвал информацию о его переводе в Екатеринбург слухами. «Я работаю в Первоуральске. У меня все отлично. Если начальство решит и подпишет приказ, [то буду работать в Екатеринбурге]», — сказал Ярыш URA.RU. Он — кадровый военный. Закончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД. В 2013 году из-за конфликта с тогдашним шефом ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел из ГАИ во вневедомственную охрану. Весной 2017-го он вернулся в ГИБДД, на должность командира полка ДПС. В феврале 2020 года его перевели в Первоуральск. При этом годом ранее он собирался увольняться во второй раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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