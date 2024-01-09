Экс-командир ГИБДД по Екатеринбургу возвращается на должность

Новым начальником городского полка ДПС в Екатеринбурге может стать действующий руководитель ОГИБДД по Первоуральску полковник Роман Ярыш, который уже работал в столице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
А другой собеседник сказал, что по его данным, Ярыш будет начальником городского отдела ГИБДД. Обе должности вакантны — в статусе и. о. ими руководят Александр Беляков (полк) и Сергей Козлов (ОГИБДД).
Сам Ярыш назвал информацию о его переводе в Екатеринбург слухами. «Я работаю в Первоуральске. У меня все отлично. Если начальство решит и подпишет приказ, [то буду работать в Екатеринбурге]», — сказал Ярыш URA.RU.
Он — кадровый военный. Закончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД. В 2013 году из-за конфликта с тогдашним шефом ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел из ГАИ во вневедомственную охрану.
Весной 2017-го он вернулся в ГИБДД, на должность командира полка ДПС. В феврале 2020 года его перевели в Первоуральск. При этом годом ранее он собирался увольняться во второй раз.
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