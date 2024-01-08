В каких сферах курганские бизнесмены зарабатывают больше всего денег

Курганские строители и перевозчики увеличили прибыль на миллионы рублей

Курганские компании увеличили прибыль на миллионы рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ряд организаций из различных сфер деятельности за январь—октябрь 2023 года увеличили прибыль. Разница с 2022 годом составила десятки и сотни процентов. Такая информация появилась на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности в январе—октябре 2023 году. Строительство: 4 246 млн рублей. Прибыль выросла на 653% к январю-октябрю 2022 года», — указано в статистике на сайте Свердловскстата.

В рейтинг, по данным специалистов, попала и сфера добычи полезных ископаемых, в которой прибыль увеличилась на 460%. Предприятия в данной сфере за указанный период достигли доходов в 1 056 млн рублей. Третьей в рейтинге самых прибыльных сфер в регионе стала административная деятельность. Там показатель доходов организаций вырос на 208%, а прибыль достигла 55 млн рублей. В конце рейтинга оказались сфера транспортировки и обрабатывающее производство (показатель увеличился на 170% и 163% соответственно).

Ранее URA.RU писало, что десятки курганских компаний показали убытки на сотни миллионов рублей. Более 40 компаний Курганской области оказались убыточны в 2023 году. Общая сумма потерь составила 834,7 млн рублей.