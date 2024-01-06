06 января 2024

Десятки курганских компаний показали убытки на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, зарплата, купюры, калькулятор, ипотека, сдача, финансы, премия, банкноты, деньги, расчет, взятка, валюта, бухгалтер, откат, платеж
Общая сумма убытков предприятий превысила 834 млн рублей Фото:

Более 40 компаний Курганской области оказались убыточны в 2023 году. Общая сумма потерь составила 834,7 млн рублей. Эти данные содержатся в отчете Росстата.

«В январе—октябре прошедшего года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 24 318,8 млн рублей. В Курганской области 134 организации получили прибыль в размере 25 153,6 млн рублей, 42 организации имели убыток на сумму 834,7 млн рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте ведомства. Самыми невыгодными отраслями были признаны обрабатывающее производство и сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром.

По данным Свердловскстата, к марту 2023 года гостиничный бизнес и курганские предприятия общепита в стопроцентном объеме были признаны убыточными. Также не принесли прибыли больше половины организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 40 компаний Курганской области оказались убыточны в 2023 году. Общая сумма потерь составила 834,7 млн рублей. Эти данные содержатся в отчете Росстата. «В январе—октябре прошедшего года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 24 318,8 млн рублей. В Курганской области 134 организации получили прибыль в размере 25 153,6 млн рублей, 42 организации имели убыток на сумму 834,7 млн рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте ведомства. Самыми невыгодными отраслями были признаны обрабатывающее производство и сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром. По данным Свердловскстата, к марту 2023 года гостиничный бизнес и курганские предприятия общепита в стопроцентном объеме были признаны убыточными. Также не принесли прибыли больше половины организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...