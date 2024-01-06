Десятки курганских компаний показали убытки на сотни миллионов рублей

07 января 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Общая сумма убытков предприятий превысила 834 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 40 компаний Курганской области оказались убыточны в 2023 году. Общая сумма потерь составила 834,7 млн рублей. Эти данные содержатся в отчете Росстата. «В январе—октябре прошедшего года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 24 318,8 млн рублей. В Курганской области 134 организации получили прибыль в размере 25 153,6 млн рублей, 42 организации имели убыток на сумму 834,7 млн рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте ведомства. Самыми невыгодными отраслями были признаны обрабатывающее производство и сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром. По данным Свердловскстата, к марту 2023 года гостиничный бизнес и курганские предприятия общепита в стопроцентном объеме были признаны убыточными. Также не принесли прибыли больше половины организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью.

Более 40 компаний Курганской области оказались убыточны в 2023 году. Общая сумма потерь составила 834,7 млн рублей. Эти данные содержатся в отчете Росстата. «В январе—октябре прошедшего года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 24 318,8 млн рублей. В Курганской области 134 организации получили прибыль в размере 25 153,6 млн рублей, 42 организации имели убыток на сумму 834,7 млн рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте ведомства. Самыми невыгодными отраслями были признаны обрабатывающее производство и сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром. По данным Свердловскстата, к марту 2023 года гостиничный бизнес и курганские предприятия общепита в стопроцентном объеме были признаны убыточными. Также не принесли прибыли больше половины организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью.