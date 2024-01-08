В ХМАО осудят мужчину, который хотел задушить подругу во время застолья

09 января 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Житель Пионерского, который угрожал сожительнице убийством, пойдет под суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Дознаватели ОМВД России по Советскому району предъявили обвинение 44-летнего жителя Пионерского в угрозе убийством своей сожительнице. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.



«Отделом дознания ОМВД России по Советскому району окончено производство по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя поселка Пионерский и предъявлено обвинение в соответствии с ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). По версии дознания, в июле 2023 года обвиняемый на веранде своего дома распивал спиртные напитки совместно с 55-летней сожительницей и двумя знакомыми. Когда алкоголь закончился, женщина отказалась дать деньги на покупку спиртного, в ответ югорчанин устроил скандал и начал душить ее руками, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении.



Мужчина признал свою вину и объяснил, что хотел напугать сожительницу. Обвиняемому грозит срок до двух лет лишения свободы.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО местный житель получил срок за угрозу убийством женщине, которую год назад уже порезал ножом. Рецидивист проведет два года в колонии строгого режима.

Дознаватели ОМВД России по Советскому району предъявили обвинение 44-летнего жителя Пионерского в угрозе убийством своей сожительнице. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Отделом дознания ОМВД России по Советскому району окончено производство по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя поселка Пионерский и предъявлено обвинение в соответствии с ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). По версии дознания, в июле 2023 года обвиняемый на веранде своего дома распивал спиртные напитки совместно с 55-летней сожительницей и двумя знакомыми. Когда алкоголь закончился, женщина отказалась дать деньги на покупку спиртного, в ответ югорчанин устроил скандал и начал душить ее руками, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении. Мужчина признал свою вину и объяснил, что хотел напугать сожительницу. Обвиняемому грозит срок до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО местный житель получил срок за угрозу убийством женщине, которую год назад уже порезал ножом. Рецидивист проведет два года в колонии строгого режима.