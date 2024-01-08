08 января 2024
07 января 2024

В ХМАО осудят мужчину, который хотел задушить подругу во время застолья

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Житель Пионерского, который угрожал сожительнице убийством, пойдет под суд Фото:

Дознаватели ОМВД России по Советскому району предъявили обвинение 44-летнего жителя Пионерского в угрозе убийством своей сожительнице. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Отделом дознания ОМВД России по Советскому району окончено производство по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя поселка Пионерский и предъявлено обвинение в соответствии с ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). По версии дознания, в июле 2023 года обвиняемый на веранде своего дома распивал спиртные напитки совместно с 55-летней сожительницей и двумя знакомыми. Когда алкоголь закончился, женщина отказалась дать деньги на покупку спиртного, в ответ югорчанин устроил скандал и начал душить ее руками, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину и объяснил, что хотел напугать сожительницу. Обвиняемому грозит срок до двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО местный житель получил срок за угрозу убийством женщине, которую год назад уже порезал ножом. Рецидивист проведет два года в колонии строгого режима.

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Дознаватели ОМВД России по Советскому району предъявили обвинение 44-летнего жителя Пионерского в угрозе убийством своей сожительнице. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Отделом дознания ОМВД России по Советскому району окончено производство по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя поселка Пионерский и предъявлено обвинение в соответствии с ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). По версии дознания, в июле 2023 года обвиняемый на веранде своего дома распивал спиртные напитки совместно с 55-летней сожительницей и двумя знакомыми. Когда алкоголь закончился, женщина отказалась дать деньги на покупку спиртного, в ответ югорчанин устроил скандал и начал душить ее руками, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении. Мужчина признал свою вину и объяснил, что хотел напугать сожительницу. Обвиняемому грозит срок до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО местный житель получил срок за угрозу убийством женщине, которую год назад уже порезал ножом. Рецидивист проведет два года в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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