Mash: задержан солист группы «Щенки» после выхода на сцену в одном носке

09 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Максим Моисеев находится в изоляторе временного содержания Фото: Официальное Vk-сообщество «Щенки»/ https://vk.com/shenkee Солиста группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково, он планировал покинуть страну. Ранее музыкант выступал с концертом в питерском клубе — из одежды у него был лишь носок на половом органе. «Из Пулково певец собирался улететь в Екатеринбург, а оттуда он собирался уехать в Казахстан», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что в данный момент Моисеев находится в изоляторе временного содержания. Участники группы «Щенки» заявили изданию 78.ru, что такой перфоманс был для всех неожиданностью. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что в настоящее время готовится обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). По его мнению, Моисеев решил повторить костюм рэпера Vacio, который пришел в аналогичном виде на скандальную «Голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, также увидела в образе артиста подражание на Vacio. Она намекнула на реакцию правоохранительных органов. Ранее рэпер Vacio пришел на вечеринку Ивлеевой в одном носке на половом органе. Дресс-код мероприятия был неординарным: он предполагал минимум одежды на гостях. Молодого человека арестовали на 15 суток и отправили в спецприемник. Позднее артисту выдали повестку в военкомат на 9 января. Ее рэперу вручили во время его пребывания в спецприемнике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солиста группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково, он планировал покинуть страну. Ранее музыкант выступал с концертом в питерском клубе — из одежды у него был лишь носок на половом органе. «Из Пулково певец собирался улететь в Екатеринбург, а оттуда он собирался уехать в Казахстан», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что в данный момент Моисеев находится в изоляторе временного содержания. Участники группы «Щенки» заявили изданию 78.ru, что такой перфоманс был для всех неожиданностью. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что в настоящее время готовится обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). По его мнению, Моисеев решил повторить костюм рэпера Vacio, который пришел в аналогичном виде на скандальную «Голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, также увидела в образе артиста подражание на Vacio. Она намекнула на реакцию правоохранительных органов. Ранее рэпер Vacio пришел на вечеринку Ивлеевой в одном носке на половом органе. Дресс-код мероприятия был неординарным: он предполагал минимум одежды на гостях. Молодого человека арестовали на 15 суток и отправили в спецприемник. Позднее артисту выдали повестку в военкомат на 9 января. Ее рэперу вручили во время его пребывания в спецприемнике.