08 января 2024

В новогодние праздники челябинские спасатели помогли девяти туристам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, псс
Все пострадавшие были эвакуированы и переданы для осмотра медикам Фото:

В Челябинской области с 1 по 8 января помощь поисково-спасательной службы (ПСС) потребовалась девяти туристам. В службу спасения обращались посетители горно-таежной местности, сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

«В ходе дежурства спасателями Усть-Катавского и Златоустовского отрядов было выполнено девять поисково-спасательных работ. В их ходе спасено девять человек», — сообщили в ПСС.

Основная доля туристов обращалась с травмами на пеших и лыжных маршрутах. Им требовалась эвакуация и медпомощь.

В нацпарке «Таганай» 4 января травму ноги получила жительница Курганской области, а 6 января во время спуска с горы сломал ключицу мужчина. Три пострадавших спасатели эвакуировали 7 января. Тогда 27-летний мужчина получил травму колена, а 24-летняя девушка повредила глаз. У их спутницы в это же время поднялась высокая температура.

В Челябинской области за новогодние праздники спасено девять туристов
В Челябинской области за новогодние праздники спасено девять туристов
В походы по челябинским горам отправилось 1456 туристов
В походы по челябинским горам отправилось 1456 туристов
Чаще всего помощь спасателей требовалась получившим травмы во время пеших маршрутов
Чаще всего помощь спасателей требовалась получившим травмы во время пеших маршрутов

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В Челябинской области с 1 по 8 января помощь поисково-спасательной службы (ПСС) потребовалась девяти туристам. В службу спасения обращались посетители горно-таежной местности, сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. «В ходе дежурства спасателями Усть-Катавского и Златоустовского отрядов было выполнено девять поисково-спасательных работ. В их ходе спасено девять человек», — сообщили в ПСС. Основная доля туристов обращалась с травмами на пеших и лыжных маршрутах. Им требовалась эвакуация и медпомощь. В нацпарке «Таганай» 4 января травму ноги получила жительница Курганской области, а 6 января во время спуска с горы сломал ключицу мужчина. Три пострадавших спасатели эвакуировали 7 января. Тогда 27-летний мужчина получил травму колена, а 24-летняя девушка повредила глаз. У их спутницы в это же время поднялась высокая температура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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