Все пострадавшие были эвакуированы и переданы для осмотра медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 1 по 8 января помощь поисково-спасательной службы (ПСС) потребовалась девяти туристам. В службу спасения обращались посетители горно-таежной местности, сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

«В ходе дежурства спасателями Усть-Катавского и Златоустовского отрядов было выполнено девять поисково-спасательных работ. В их ходе спасено девять человек», — сообщили в ПСС.

Основная доля туристов обращалась с травмами на пеших и лыжных маршрутах. Им требовалась эвакуация и медпомощь.

В нацпарке «Таганай» 4 января травму ноги получила жительница Курганской области, а 6 января во время спуска с горы сломал ключицу мужчина. Три пострадавших спасатели эвакуировали 7 января. Тогда 27-летний мужчина получил травму колена, а 24-летняя девушка повредила глаз. У их спутницы в это же время поднялась высокая температура.

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