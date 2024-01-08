Пермский миллиардер Рыболовлев судится со старейшим аукционным домом Sotheby’s

09 января 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Дело по иску миллиардера рассматривается в суде Нью-Йорка Фото: Владимир Жабриков Миллиардер из Перми, экс-владелец компании «Уралкалий» и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев подал иск на один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s. Исковое заявление поступило в суд Нью-Йорка. Рыболовлев утверждает, что Sotheby’s намеренно завышал оценочную стоимость произведений искусства, к покупке которых он проявлял интерес. «Дело связано с тем, что Рыболовлев потратил 2 млрд долларов с 2002 по 2014 год на покупку коллекции произведений искусства мирового класса. Он полагался на арт-брокера Ива Бувье, который заверял, что может сэкономить деньги Рыболовлева, ведя переговоры о продаже в обмен на 2% комиссионных. Адвокаты истца утверждают, что Бувье в итоге покупал произведения искусства у Sotheby’s и иногда почти удваивал цену, прежде чем перепродать их Рыболовлеву», — сообщает Associated Press. Издание отмечает, что приобретенная Рыболовлевым коллекция произведений искусств включала работы Леонардо да Винчи, Анри де Тулуз-Лотрека и Анри Матисса. Юристы истца пытаются доказать в суде, что что аукционный дом «помогал Иву Бувье в совершении мошенничества», в результате чего пермский миллиардер оказался обманут на десятки миллионов долларов. Sotheby’s эти обвинения отрицает. Associated Press также отмечает, что Дмитрий Рыболовлев разбогател на продаже калийных удобрений, ранее являясь ключевым акционером пермского «Уралкалия». URA.RU рассказывало, что миллиардер тратил деньги на произведения искусства, драгоценности, яхты и самолеты. Он также купил остров у побережья Греции и футбольный клуб «Монако». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер из Перми, экс-владелец компании «Уралкалий» и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев подал иск на один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s. Исковое заявление поступило в суд Нью-Йорка. Рыболовлев утверждает, что Sotheby’s намеренно завышал оценочную стоимость произведений искусства, к покупке которых он проявлял интерес. «Дело связано с тем, что Рыболовлев потратил 2 млрд долларов с 2002 по 2014 год на покупку коллекции произведений искусства мирового класса. Он полагался на арт-брокера Ива Бувье, который заверял, что может сэкономить деньги Рыболовлева, ведя переговоры о продаже в обмен на 2% комиссионных. Адвокаты истца утверждают, что Бувье в итоге покупал произведения искусства у Sotheby’s и иногда почти удваивал цену, прежде чем перепродать их Рыболовлеву», — сообщает Associated Press. Издание отмечает, что приобретенная Рыболовлевым коллекция произведений искусств включала работы Леонардо да Винчи, Анри де Тулуз-Лотрека и Анри Матисса. Юристы истца пытаются доказать в суде, что что аукционный дом «помогал Иву Бувье в совершении мошенничества», в результате чего пермский миллиардер оказался обманут на десятки миллионов долларов. Sotheby’s эти обвинения отрицает. Associated Press также отмечает, что Дмитрий Рыболовлев разбогател на продаже калийных удобрений, ранее являясь ключевым акционером пермского «Уралкалия». URA.RU рассказывало, что миллиардер тратил деньги на произведения искусства, драгоценности, яхты и самолеты. Он также купил остров у побережья Греции и футбольный клуб «Монако».