Пермский миллиардер продает свой самолет

Выставлен на продажу частный самолет олигарха Дмитрия Рыболовлева Airbus A319 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уроженец Пермского края, олигарх Дмитрий Рыболовлев продает свой самолет. Покупателю предлагают приобрести самолет Airbus A319 2010 года выпуска, который эксплуатируется с 2012 года.

«Семьей [Рыболовлевых] было принято решение о замене самолета Airbus на новый, более современный самолет с улучшенными техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива», — пишет «РБК» о причинах продажи самолета со ссылкой на собственный источник. Воздушное судно Рыболовлева входило в десятку самых дорогих самолетов российских бизнесменов, Forbes оценивал его в 60 млн долларов США.

В объявлении о продаже указано, что самолет рассчитан на 14 пассажиров. Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jetliner) может подниматься на высоту до 12 500 метров, развивать скорость до 850 км/ч. Максимальное расстояние, которое может преодолеть самолет без дозаправки, составляет 11 тысяч километров. На борту есть столовая, спальня, ванная комната и две гостиных.

URA.RU рассказывало, что Рыболовлев в январе решил сдавать в аренду курорт на своем острове Скорпионс. Также миллиардер оформил ипотеку на 42,5 млн долларов США в Нью-Йорке и это может ему принести дополнительный доход.