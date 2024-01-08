В Тюмени появится новый ресторан Аркадия Новикова

09 января 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

В новом ресторане главным блюдом будет римская пицца Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени закрылось кафе Brasserie, на его месте в середине года появится ресторан «МиниСыроварня». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Максим», предыдущее заведение уже изжило себя, а освободившаяся площадка идеально подходит для нового проекта московского ресторатора Аркадия Новикова. «Проекту Brasserie уже 18 лет, он в любом случае требовал перезапуска, но мы получили предложение открыть в Тюмени „МиниСыроварню“, и эта локация идеально подошла. У нас уже есть опыт развития ресторана Аркадия Новикова „Сыроварня“, это проект себя показал очень хорошо», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим». На закрытии кафе Brasserie 8 января присутствовали несколько поколений сотрудников холдинга. Открытие «МиниСыроварни» ожидается в июне.

В Тюмени закрылось кафе Brasserie, на его месте в середине года появится ресторан «МиниСыроварня». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Максим», предыдущее заведение уже изжило себя, а освободившаяся площадка идеально подходит для нового проекта московского ресторатора Аркадия Новикова. «Проекту Brasserie уже 18 лет, он в любом случае требовал перезапуска, но мы получили предложение открыть в Тюмени „МиниСыроварню“, и эта локация идеально подошла. У нас уже есть опыт развития ресторана Аркадия Новикова „Сыроварня“, это проект себя показал очень хорошо», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим». На закрытии кафе Brasserie 8 января присутствовали несколько поколений сотрудников холдинга. Открытие «МиниСыроварни» ожидается в июне.