08 января 2024

В Тюмени появится новый ресторан Аркадия Новикова

© Служба новостей «URA.RU»
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Моменты в Леонардо дай Пиццы. Екатеринбург , пицца
В новом ресторане главным блюдом будет римская пицца Фото:

В Тюмени закрылось кафе Brasserie, на его месте в середине года появится ресторан «МиниСыроварня». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Максим», предыдущее заведение уже изжило себя, а освободившаяся площадка идеально подходит для нового проекта московского ресторатора Аркадия Новикова.

«Проекту Brasserie уже 18 лет, он в любом случае требовал перезапуска, но мы получили предложение открыть в Тюмени „МиниСыроварню“, и эта локация идеально подошла. У нас уже есть опыт развития ресторана Аркадия Новикова „Сыроварня“, это проект себя показал очень хорошо», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим».

На закрытии кафе Brasserie 8 января присутствовали несколько поколений сотрудников холдинга. Открытие «МиниСыроварни» ожидается в июне.

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В Тюмени закрылось кафе Brasserie, на его месте в середине года появится ресторан «МиниСыроварня». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Максим», предыдущее заведение уже изжило себя, а освободившаяся площадка идеально подходит для нового проекта московского ресторатора Аркадия Новикова. «Проекту Brasserie уже 18 лет, он в любом случае требовал перезапуска, но мы получили предложение открыть в Тюмени „МиниСыроварню“, и эта локация идеально подошла. У нас уже есть опыт развития ресторана Аркадия Новикова „Сыроварня“, это проект себя показал очень хорошо», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим». На закрытии кафе Brasserie 8 января присутствовали несколько поколений сотрудников холдинга. Открытие «МиниСыроварни» ожидается в июне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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