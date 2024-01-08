Заместителей мэра Перми утвердили в должности

Исполняющие обязанности заместители мэра Перми Эдуарда Соснина с 9 января официально вступили в должность. Новый статус получили Яна Фурман, Сергей Трошков и Алексей Туров.
«С 9 января 2024 года исполняющие обязанности заместителей главы администрации Перми официально вступили в должность», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе городской администрации подтвердили информацию.
Фурман стала заместителем мэра по управлению планированием и финансами, Туров — по общественной безопасности города, а Трошков — по общественным связям Перми. Заместитель по социальной сфере Екатерина Мальцева пока осталась в статусе исполняющей обязанности, ее утверждение необходимо согласовать с краевым министерством территориальной безопасности. Заместители получили статус исполняющих обязанности в сентябре 2023 года.
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