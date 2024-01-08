08 января 2024

Заместителей мэра Перми утвердили в должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Екатерина Мальцева пока остается в статусе исполняющей обязанности Фото:

Исполняющие обязанности заместители мэра Перми Эдуарда Соснина с 9 января официально вступили в должность. Новый статус получили Яна Фурман, Сергей Трошков и Алексей Туров.

«С 9 января 2024 года исполняющие обязанности заместителей главы администрации Перми официально вступили в должность», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе городской администрации подтвердили информацию.

Фурман стала заместителем мэра по управлению планированием и финансами, Туров — по общественной безопасности города, а Трошков — по общественным связям Перми. Заместитель по социальной сфере Екатерина Мальцева пока осталась в статусе исполняющей обязанности, ее утверждение необходимо согласовать с краевым министерством территориальной безопасности. Заместители получили статус исполняющих обязанности в сентябре 2023 года.

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Исполняющие обязанности заместители мэра Перми Эдуарда Соснина с 9 января официально вступили в должность. Новый статус получили Яна Фурман, Сергей Трошков и Алексей Туров. «С 9 января 2024 года исполняющие обязанности заместителей главы администрации Перми официально вступили в должность», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе городской администрации подтвердили информацию. Фурман стала заместителем мэра по управлению планированием и финансами, Туров — по общественной безопасности города, а Трошков — по общественным связям Перми. Заместитель по социальной сфере Екатерина Мальцева пока осталась в статусе исполняющей обязанности, ее утверждение необходимо согласовать с краевым министерством территориальной безопасности. Заместители получили статус исполняющих обязанности в сентябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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