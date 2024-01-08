В Перми резко подорожала аренда квартир

Цены на аренду квартир в Перми выросли на 30%

09 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

За год однокомнатные квартиры подорожали почти на 40% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU С октября по декабрь 2023 года поднялись ставки на пермском рынке аренды жилья. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры. Их рост составил почти 30%. Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир». «За четвертый квартал 2023 года в Перми ставки на „однушки“ выросли на 28,9%, на „двушки“ — на 26,2%, на „трешки“ — на 21,5%. За год прирост составил +39,3%, +30,7% и +25,4% соответственно», — говорится в исследовании. Уточняется, что за однокомнатную квартиру в Перми в среднем придется платить 21,6 тысяч рублей в месяц, за «двушку» — 28,3 тысячи рублей, за «трешку» — 36,3 тысячи рублей. Среди причин роста цен называют подорожание ипотеки и увеличение тарифов ЖКХ. Это стимулирует спрос на арендное жилье, так как многим не по карману покупка собственной квартиры, объяснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Он также отметил, за 2023 год сильно снизилось предложение съемных квартир. Ранее URA.RU рассказало, что происходило на пермском рынке недвижимости в 2023 году. Риелторы подвели итоги года и рассказали, что ждать покупателям в будущем.

С октября по декабрь 2023 года поднялись ставки на пермском рынке аренды жилья. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры. Их рост составил почти 30%. Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир». «За четвертый квартал 2023 года в Перми ставки на „однушки“ выросли на 28,9%, на „двушки“ — на 26,2%, на „трешки“ — на 21,5%. За год прирост составил +39,3%, +30,7% и +25,4% соответственно», — говорится в исследовании. Уточняется, что за однокомнатную квартиру в Перми в среднем придется платить 21,6 тысяч рублей в месяц, за «двушку» — 28,3 тысячи рублей, за «трешку» — 36,3 тысячи рублей. Среди причин роста цен называют подорожание ипотеки и увеличение тарифов ЖКХ. Это стимулирует спрос на арендное жилье, так как многим не по карману покупка собственной квартиры, объяснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Он также отметил, за 2023 год сильно снизилось предложение съемных квартир. Ранее URA.RU рассказало, что происходило на пермском рынке недвижимости в 2023 году. Риелторы подвели итоги года и рассказали, что ждать покупателям в будущем.