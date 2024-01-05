Падения и взлеты рынка недвижимости Перми в 2023 году

Какими цифрами заканчивается год и что ждать покупателям в будущем

05 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В 2023 году рынок недвижимости сильно вырос Фото: Денис Моргунов © URA.RU Покупателям и агентам рынок недвижимости в 2023 году преподнес немало сюрпризов. Год был непростым и динамичным. Пермские эксперты в сфере недвижимости рассказали URA.RU, какие изменения произошли за 12 месяцев и как события будут развиваться дальше. Январь — июль 2023. Стимулирование спроса Январь 2023 года начался спокойно. Еще в 2022 году государство стало стимулировать спрос на покупку жилья при помощи разных программ. Рынок заметно вырос. С начала 2023 года банки продолжили поддерживать эту тенденцию. В марте уменьшили первоначальный взнос до 10%. Это сработало, рассказала директор пермского агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова. Затем в качестве первоначального взноса стали принимать под залог недвижимость. Далее появились ипотеки траншами, когда на определенный период ежемесячный платеж становится меньше. Например, до сдачи дома покупатель платит банку каждый месяц 1 рубль. «Появилась возможность покупки низкой ставки. В этом случае покупателю нужно в начале заплатить на несколько тысяч рублей больше, зато потом на определенный срок снижаются ежемесячные платежи. Для многих людей это выгодно, и они стали вкладываться в недвижимость», — говорит Пахомова. Инфографика URA.RU Лето 2023 года. Время активных продаж Лето 2023 года стало для рынка недвижимости нетипичным. Обычно с мая сезон активной продажи квартир заканчивается, но среди риэлторов и покупателей пошли слухи об увеличении ключевой ставки Центрального банка РФ. Это подстегнуло людей покупать недвижимость. В июле слухи подтвердились. «Покупатели резко ринулись фиксировать низкую ставку по ипотеке, пока банки не начали поднимать стоимость кредитов вслед за ростом ставки Центробанка РФ. В это же время вырос спрос на вторичном рынке жилья. Произошло „вымывание“ готовых объектов, а к концу лета мы видим дефицит предложения. Дешевые и ликвидные варианты разобрали очень быстро», — отметил руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. Он добавил, что многие стали покупать недвижимость не для себя, а для сдачи в аренду. Особенно это коснулось тех, кто подходил под условия семейной ипотеки, так как ежемесячные платежи по ней перекрывают арендную ставку. Екатерина Пахомова также отметила, что летом 2023 года по семейной ипотеке было забронировано рекордное количество трехкомнатных квартир в пермских новостройках. Конец 2023 года. Рост цен и продаж Осенью 2023 года ажиотаж на покупку квартир стал увеличиваться, а количество предложений на вторичном рынке — сокращаться. При этом продолжился рост цен и ставок по кредитам, а действия ипотек с господдержкой сильно ограничили. На первичном рынке Перми квадратный метр за год подорожал в среднем на 20%, на вторичном — на 15,4%. «Было интересно наблюдать, как на рынок недвижимости в 2023 году влияло государство. Цены напрямую зависят от роста ключевой ставки Центробанка РФ. В то же время спрос стимулировали ипотеки с господдержкой. Люди покупали квартиры не потому, что им негде жить, а потому что есть хорошая возможность инвестировать средства в недвижимость. К концу года условия госпрограмм серьезно ограничили. Их нельзя оформить несколько раз, увеличился первоначальный взнос. Инвестировать стало сложнее», — отметила Екатерина Пахомова. Инфографика URA.RU Развитие индивидуального жилищного строительства В 2023 году стало набирать обороты индивидуальное жилищное строительство. Популярность ИЖС подстегнули новые кредитные программы с господдержкой. Также покупателям стали предлагают разные варианты строительства и покупки земли на выгодных условиях. Но несмотря на это рынок ИЖС остается хаотичным, отмечают риэлторы. «В ИЖС остро стоят вопросы с инфраструктурой и транспортом. В Перми нет локаций, которые расположены близко к городу. Хотя процент строительства ИЖС в 2023 году в Пермском крае довольно высокий», — рассказала Екатерина Пахомова. Итоги 2023 года Подводя итоги 2023 года, риелторы отмечают несколько трендов в сфере недвижимости. В регионе увеличились объемы строительства многоквартирных домов. Застройщики стали больше возводить дома комфорт класса, а не стандартного жилья, как это было в прошлые годы. Также девелоперы взяли курс на проекты комплексного освоения территорий, где они разрабатывают планировку нового микрорайона включая не только дома, школы и детские сады, но и прогулочные территории, спортивные объекты. Что касается объемов строительства, то в 2023 году в эксплуатацию ввели около 500 тысяч квадратных метров жилья. «Рынок новостроек в Перми довольно дефицитный. На душу населения строится меньше квадратных метров чем в Казани, Екатеринбурге или Краснодаре. Это ситуация со временем меняется. Объемы растут, но переизбытка пока не было», — отметил Александр Леонов. Инфографика URA.RU Что ждет рынок недвижимости в 2024 году? Агенты отмечают, что делать прогнозы по рынку недвижимости сложно. Ситуация будет напрямую зависеть от политической и экономической ситуации. Однако, специалисты сходятся во мнении, что рынок продолжит расти. «Мы не ждем снижения цены. Она, может быть, по большим квартирам, которые сложно продать. Но в целом снижения не будет. Мы ожидаем снижения ставки на вторичном рынке. Но это произойдет не быстро и не в первом квартале. Оптимально было бы вернуться к ставке 10%, но это вряд ли случится. Уже сейчас началось снижение спроса. Но рынок не остановится. Будут создавать новые программы и стимулы», — отметила Екатерина Пахомова. Рост цен на новостройки также прогнозирует Александр Леонов. По его мнению, повышение цены к концу 2024 года составит в среднем 10% от текущей стоимости. А на вторичном рынке, наоборот произойдет корректировка цен в пользу покупателя. «Большого падения вторичного рынка не жду. Несмотря на высокие ставки по кредитам, спрос на квартиры есть. Он будет сокращаться, но рынок продолжит жить, так как у людей есть другие источники финансирования кроме ипотек. Ставка тоже не может долго оставаться высокой. В первом и втором квартале, возможно, она снижаться не будет. Во второй половине года начнется снижение. Думаю, что к концу 2024 года мы придем к ставкам 11-12%», — отметил Александр Леонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покупателям и агентам рынок недвижимости в 2023 году преподнес немало сюрпризов. Год был непростым и динамичным. Пермские эксперты в сфере недвижимости рассказали URA.RU, какие изменения произошли за 12 месяцев и как события будут развиваться дальше. Январь 2023 года начался спокойно. Еще в 2022 году государство стало стимулировать спрос на покупку жилья при помощи разных программ. Рынок заметно вырос. С начала 2023 года банки продолжили поддерживать эту тенденцию. В марте уменьшили первоначальный взнос до 10%. Это сработало, рассказала директор пермского агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова. Затем в качестве первоначального взноса стали принимать под залог недвижимость. Далее появились ипотеки траншами, когда на определенный период ежемесячный платеж становится меньше. Например, до сдачи дома покупатель платит банку каждый месяц 1 рубль. Лето 2023 года стало для рынка недвижимости нетипичным. Обычно с мая сезон активной продажи квартир заканчивается, но среди риэлторов и покупателей пошли слухи об увеличении ключевой ставки Центрального банка РФ. Это подстегнуло людей покупать недвижимость. В июле слухи подтвердились. Он добавил, что многие стали покупать недвижимость не для себя, а для сдачи в аренду. Особенно это коснулось тех, кто подходил под условия семейной ипотеки, так как ежемесячные платежи по ней перекрывают арендную ставку. Екатерина Пахомова также отметила, что летом 2023 года по семейной ипотеке было забронировано рекордное количество трехкомнатных квартир в пермских новостройках. Осенью 2023 года ажиотаж на покупку квартир стал увеличиваться, а количество предложений на вторичном рынке — сокращаться. При этом продолжился рост цен и ставок по кредитам, а действия ипотек с господдержкой сильно ограничили. На первичном рынке Перми квадратный метр за год подорожал в среднем на 20%, на вторичном — на 15,4%. В 2023 году стало набирать обороты индивидуальное жилищное строительство. Популярность ИЖС подстегнули новые кредитные программы с господдержкой. Также покупателям стали предлагают разные варианты строительства и покупки земли на выгодных условиях. Но несмотря на это рынок ИЖС остается хаотичным, отмечают риэлторы. Подводя итоги 2023 года, риелторы отмечают несколько трендов в сфере недвижимости. В регионе увеличились объемы строительства многоквартирных домов. Застройщики стали больше возводить дома комфорт класса, а не стандартного жилья, как это было в прошлые годы. Также девелоперы взяли курс на проекты комплексного освоения территорий, где они разрабатывают планировку нового микрорайона включая не только дома, школы и детские сады, но и прогулочные территории, спортивные объекты. Что касается объемов строительства, то в 2023 году в эксплуатацию ввели около 500 тысяч квадратных метров жилья. «Рынок новостроек в Перми довольно дефицитный. На душу населения строится меньше квадратных метров чем в Казани, Екатеринбурге или Краснодаре. Это ситуация со временем меняется. Объемы растут, но переизбытка пока не было», — отметил Александр Леонов. Агенты отмечают, что делать прогнозы по рынку недвижимости сложно. Ситуация будет напрямую зависеть от политической и экономической ситуации. Однако, специалисты сходятся во мнении, что рынок продолжит расти. Рост цен на новостройки также прогнозирует Александр Леонов. По его мнению, повышение цены к концу 2024 года составит в среднем 10% от текущей стоимости. А на вторичном рынке, наоборот произойдет корректировка цен в пользу покупателя. «Большого падения вторичного рынка не жду. Несмотря на высокие ставки по кредитам, спрос на квартиры есть. Он будет сокращаться, но рынок продолжит жить, так как у людей есть другие источники финансирования кроме ипотек. Ставка тоже не может долго оставаться высокой. В первом и втором квартале, возможно, она снижаться не будет. Во второй половине года начнется снижение. Думаю, что к концу 2024 года мы придем к ставкам 11-12%», — отметил Александр Леонов.