ЦИК утвердил кандидата в президенты от КПРФ

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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, портрет, харитонов николай
Николай Харитонов поблагодарил ЦИК за регистрацию в кандидаты президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборах президента РФ от партии КПРФ. Об этом он сам заявил на заседании ЦИК РФ.

«Спасибо за доверие. Нам предстоит большая работа», — сообщил Харитонов. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ЦИК РФ. Депутат выразил надежду, что победитель президентских выборов учтет программы других кандидатов.

Ранее сообщалось, что Харитонов собирается участвовать в выборах президента РФ. Он подавал документы в ЦИК.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборах президента РФ от партии КПРФ. Об этом он сам заявил на заседании ЦИК РФ. «Спасибо за доверие. Нам предстоит большая работа», — сообщил Харитонов. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ЦИК РФ. Депутат выразил надежду, что победитель президентских выборов учтет программы других кандидатов. Ранее сообщалось, что Харитонов собирается участвовать в выборах президента РФ. Он подавал документы в ЦИК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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