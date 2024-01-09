ЦИК утвердил кандидата в президенты от КПРФ

Николай Харитонов поблагодарил ЦИК за регистрацию в кандидаты президента
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборах президента РФ от партии КПРФ. Об этом он сам заявил на заседании ЦИК РФ.
«Спасибо за доверие. Нам предстоит большая работа», — сообщил Харитонов. Трансляция его выступления идет на
Ранее сообщалось, что Харитонов собирается участвовать в выборах президента РФ. Он подавал документы в ЦИК.
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