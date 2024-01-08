08 января 2024

Главный танковый завод опубликовал десятки вакансий в Нижнем Тагиле

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Уралхиммаш. Екатеринбург, сварка, деталь, сварщик, сварочные работы, завод, рабочий
«Уралвагонзавод» считается главным поставщиком танков для Минобороны РФ Фото:

Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) с начала декабря опубликовало больше 30 вакансий. На предприятие требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, инженеры, слесари и другие специалисты. Также на УВЗ ищут тех, кто готов освоить профессию с нуля — обрубщиков, формовщиков, стерженщиков и других. Вакансии опубликованы в группе «Уралвагонзавода» в соцсети «ВКонтакте».

«Начните год с нового рабочего места! Уралвагонзавод приглашает специалистов: инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-метролог, инженер-электроник, инженер-программист, инженер-строитель. График работы: 5/2.Полный социальный пакет, профессиональный рост, для начинающих — опытные наставники. Иногородним предоставляется жилье», — говорится в последнем посте. Всего с начала декабря в группе опубликованы больше 30 вакансий.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Перед новым годом сотрудникам подняли зарплату. В апреле 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих.

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Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) с начала декабря опубликовало больше 30 вакансий. На предприятие требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, инженеры, слесари и другие специалисты. Также на УВЗ ищут тех, кто готов освоить профессию с нуля — обрубщиков, формовщиков, стерженщиков и других. Вакансии опубликованы в группе «Уралвагонзавода» в соцсети «ВКонтакте». «Начните год с нового рабочего места! Уралвагонзавод приглашает специалистов: инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-метролог, инженер-электроник, инженер-программист, инженер-строитель. График работы: 5/2.Полный социальный пакет, профессиональный рост, для начинающих — опытные наставники. Иногородним предоставляется жилье», — говорится в последнем посте. Всего с начала декабря в группе опубликованы больше 30 вакансий. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Перед новым годом сотрудникам подняли зарплату. В апреле 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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