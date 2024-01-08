Главный танковый завод опубликовал десятки вакансий в Нижнем Тагиле

09 января 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

«Уралвагонзавод» считается главным поставщиком танков для Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) с начала декабря опубликовало больше 30 вакансий. На предприятие требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, инженеры, слесари и другие специалисты. Также на УВЗ ищут тех, кто готов освоить профессию с нуля — обрубщиков, формовщиков, стерженщиков и других. Вакансии опубликованы в группе «Уралвагонзавода» в соцсети «ВКонтакте». «Начните год с нового рабочего места! Уралвагонзавод приглашает специалистов: инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-метролог, инженер-электроник, инженер-программист, инженер-строитель. График работы: 5/2.Полный социальный пакет, профессиональный рост, для начинающих — опытные наставники. Иногородним предоставляется жилье», — говорится в последнем посте. Всего с начала декабря в группе опубликованы больше 30 вакансий. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Перед новым годом сотрудникам подняли зарплату. В апреле 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих.

Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) с начала декабря опубликовало больше 30 вакансий. На предприятие требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, инженеры, слесари и другие специалисты. Также на УВЗ ищут тех, кто готов освоить профессию с нуля — обрубщиков, формовщиков, стерженщиков и других. Вакансии опубликованы в группе «Уралвагонзавода» в соцсети «ВКонтакте». «Начните год с нового рабочего места! Уралвагонзавод приглашает специалистов: инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-метролог, инженер-электроник, инженер-программист, инженер-строитель. График работы: 5/2.Полный социальный пакет, профессиональный рост, для начинающих — опытные наставники. Иногородним предоставляется жилье», — говорится в последнем посте. Всего с начала декабря в группе опубликованы больше 30 вакансий. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Перед новым годом сотрудникам подняли зарплату. В апреле 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих.