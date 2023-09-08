Власти раскрыли, сколько рабочих не хватает в Екатеринбурге

Дефицит кадров в обрабатывающем производстве по Екатеринбургу составляет 2000 человек. Всего же в этом секторе заняты 68 тысяч рабочих. Такими данными с URA.RU поделился глава комитета по промышленности мэрии.
«В обрабатывающем секторе не хватает порядка двух тысяч человек. Эта цифра стабильно держится последний год, отрицательной динамики нет», — отметил собеседник.
В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Чтобы привлечь сотрудников, HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.
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