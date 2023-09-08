Власти раскрыли, сколько рабочих не хватает в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на заводах не хватает 2000 рабочих
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Энергоарсенал. Екатеринбург, сварка
На заводы требуются около 2000 человек Фото:

Дефицит кадров в обрабатывающем производстве по Екатеринбургу составляет 2000 человек. Всего же в этом секторе заняты 68 тысяч рабочих. Такими данными с URA.RU поделился глава комитета по промышленности мэрии.

«В обрабатывающем секторе не хватает порядка двух тысяч человек. Эта цифра стабильно держится последний год, отрицательной динамики нет», — отметил собеседник.

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Чтобы привлечь сотрудников, HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.

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Дефицит кадров в обрабатывающем производстве по Екатеринбургу составляет 2000 человек. Всего же в этом секторе заняты 68 тысяч рабочих. Такими данными с URA.RU поделился глава комитета по промышленности мэрии. «В обрабатывающем секторе не хватает порядка двух тысяч человек. Эта цифра стабильно держится последний год, отрицательной динамики нет», — отметил собеседник. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Чтобы привлечь сотрудников, HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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