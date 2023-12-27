Главный танковый завод поднял зарплату сотрудникам

На «Уралвагонзаводе» на 7% проиндексировали зарплату сотрудникам
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Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, рабочие места, малярно-сдаточный цех
С 1 января у работников предприятия вырастет зарплата Фото:

Сотрудникам «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) с 1 января проиндексируют зарплату. Об этом сообщает пресс-служба концерна в официальной группе «ВКонтакте».

«С 1 января 2024 года для всех работников будут проиндексированы часовые ставки и оклады на 7,16%», — говорится в сообщении. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Ранее о поощрении сотрудников перед Новым годом рассказали в корпорации «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего производителя продукции из титана. Работникам пообещали выплатить 13 зарплату.

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Сотрудникам «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) с 1 января проиндексируют зарплату. Об этом сообщает пресс-служба концерна в официальной группе «ВКонтакте». «С 1 января 2024 года для всех работников будут проиндексированы часовые ставки и оклады на 7,16%», — говорится в сообщении. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Ранее о поощрении сотрудников перед Новым годом рассказали в корпорации «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего производителя продукции из титана. Работникам пообещали выплатить 13 зарплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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