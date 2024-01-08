08 января 2024

Кандидат в президенты РФ надавит свердловским властям на больное

Кандидат в президенты РФ Даванков выбрал тему для пиара в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча представителей партии Новые люди с блогерами. Екатеринбург , даванков владислав
В последний раз Владислав Даванков приезжал в Екатеринбург в августе 2022-го Фото:

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков во время поездки в Екатеринбург 12 января затронет проблему общественного транспорта — одну из самых актуальных для города и региона. Об этом URA.RU рассказал источник.

Как ранее сообщало агентство, в декабре губернатор Евгений Куйвашев поручал минтрансу разобраться с ситуацией в Екатеринбурге, где, во-первых, из-за долгов «Гортранса» едва не встали автобусы, трамваи и троллейбусы, а во-вторых, из-за острого дефицита транспорт курсирует с задержками и переполненный. Жаловались Куйвашеву и на отмену автобусного маршрута «Екатеринбург-Верхняя Пышма». Вскоре после «прямой линии» его возобновили.

Данным агентства, другой темой визита Даванкова будет развитие киберспорта. Еще известно, что политик отдельно встретится со своими сторонниками. Глава реготделения партии Рант Агаджанян в беседе с корреспондентом раскрывать программу визита не стал.

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Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков во время поездки в Екатеринбург 12 января затронет проблему общественного транспорта — одну из самых актуальных для города и региона. Об этом URA.RU рассказал источник. Как ранее сообщало агентство, в декабре губернатор Евгений Куйвашев поручал минтрансу разобраться с ситуацией в Екатеринбурге, где, во-первых, из-за долгов «Гортранса» едва не встали автобусы, трамваи и троллейбусы, а во-вторых, из-за острого дефицита транспорт курсирует с задержками и переполненный. Жаловались Куйвашеву и на отмену автобусного маршрута «Екатеринбург-Верхняя Пышма». Вскоре после «прямой линии» его возобновили. Данным агентства, другой темой визита Даванкова будет развитие киберспорта. Еще известно, что политик отдельно встретится со своими сторонниками. Глава реготделения партии Рант Агаджанян в беседе с корреспондентом раскрывать программу визита не стал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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