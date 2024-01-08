Политика Кандидат в президенты РФ надавит свердловским властям на больное Кандидат в президенты РФ Даванков выбрал тему для пиара в Екатеринбурге 09 января 2024 в 13:22 Размер текста - 17 + В последний раз Владислав Даванков приезжал в Екатеринбург в августе 2022-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков во время поездки в Екатеринбург 12 января затронет проблему общественного транспорта — одну из самых актуальных для города и региона. Об этом URA.RU рассказал источник. Как ранее сообщало агентство, в декабре губернатор Евгений Куйвашев поручал минтрансу разобраться с ситуацией в Екатеринбурге, где, во-первых, из-за долгов «Гортранса» едва не встали автобусы, трамваи и троллейбусы, а во-вторых, из-за острого дефицита транспорт курсирует с задержками и переполненный. Жаловались Куйвашеву и на отмену автобусного маршрута «Екатеринбург-Верхняя Пышма». Вскоре после «прямой линии» его возобновили. Данным агентства, другой темой визита Даванкова будет развитие киберспорта. Еще известно, что политик отдельно встретится со своими сторонниками. Глава реготделения партии Рант Агаджанян в беседе с корреспондентом раскрывать программу визита не стал. Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков во время поездки в Екатеринбург 12 января затронет проблему общественного транспорта — одну из самых актуальных для города и региона. Об этом URA.RU рассказал источник. Как ранее сообщало агентство, в декабре губернатор Евгений Куйвашев поручал минтрансу разобраться с ситуацией в Екатеринбурге, где, во-первых, из-за долгов «Гортранса» едва не встали автобусы, трамваи и троллейбусы, а во-вторых, из-за острого дефицита транспорт курсирует с задержками и переполненный. Жаловались Куйвашеву и на отмену автобусного маршрута «Екатеринбург-Верхняя Пышма». Вскоре после «прямой линии» его возобновили. Данным агентства, другой темой визита Даванкова будет развитие киберспорта. Еще известно, что политик отдельно встретится со своими сторонниками. Глава реготделения партии Рант Агаджанян в беседе с корреспондентом раскрывать программу визита не стал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям