Жителям Верхней Пышмы вернули автобусы

В регионе вернут автобусы №111 и №108 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) вернут автобусные маршруты №111 и №108. Но лишь на время, пока не придумают оптимальной схемы транспортного сообщения между Екатеринбургом и городами-спутниками. Решение принял свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Куйвашев поручил временно вернуться регулярные автобусные рейсы — на период выработки оптимальной схемы транспортного сообщения с Верхней Пышмой и [Среднеуральском]. Такую задачу губернатор поставил министерству транспорта Свердловской области», — пишет департамент информполитики региона в Telegram.

С просьбой вернуть автобусы в минтранспорта обратился и мэр Верхней Пышмы Иван Соломин. Решение было принято, в том числе, из-за аномально низких температур в области, которые могут привести к нарушению транспортного сообщения между городами.

Как писало URA.RU, отменив автобусы в Верхней Пышме, жителям предложили пользоваться междугородней трамвайной линией. 5 декабря во время прямой линии губернатор, отвечая на вопрос пышминцев, пообещал подумать, как сделать новую транспортную схему более удобной. И сказал, что не исключает вероятности того, что автобусы вернут.

«Мы ситуацию мониторим. Думаю, в течение месяца нужно посмотреть, как будет складываться ситуация. После этого я коллег попросил предложить варианты оптимизации с точки зрения удобства жителей. Оно должно стоять во главе угла», — ответил Куйвашев. И добавил, что трамвайное сообщение между населенными пунктами получит развитие — в планах продлить существующую ветку до Среднеуральска.