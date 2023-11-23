Из-за долгов «Гортранса» в Екатеринбурге встанут автобусы

Налоговая служба арестовала счета «Гортранса» из-за долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение автобусов в Екатеринбурге под вопросом — счета муниципального «Гортранса» арестованы, а это значит, что предприятие не сможет даже закупить бензин. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат гордумы Антон Швалев.

«Надеюсь, что с помощью властей города ситуация разрешится как можно скорее», — написал Швалев. В разговоре с URA.RU политик уточнил, что, по его данным, это первый арест. В то время как об аресте (или заморозке — чиновничьи формулировки расходились) счетов агентство уже сообщало в октябре. Проблему тогда решили — муниципальной субсидией.

Источник URA.RU в муниципальной власти уточнил, что в понедельник «Гортранс» должен был закупить горюче-смазочные материалы (работают с поставщиками по предоплате), и как теперь быть, руководство МУПа якобы не знает. Второй собеседник добавил, что есть и другая проблема: прямо сейчас «Гортранс» якобы не может заключить контракты на обслуживание автобусных маршрутов в следующем году. «Предприятию банковскую гарантию не дают», — объясняет он.