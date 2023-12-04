04 декабря 2023

Минтранс подключится к решению проблемы с общественным транспортом Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, слякоть, автобус, общественный транспорт, город, площадь 1905 года, перевозка пассажиров, осень в городе, автобус 019
На общественный транспорт екатеринбуржцы жалуются практически ежедневно Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попробует решить проблему с общественным транспортом Екатеринбурга совместно с городскими властями и региональным Минтрансом. Об этом глава региона заявил во время прямой линии на телеканале ОТВ.

«Всегда в большом городе есть проблемы с общественным транспортом. Утром и вечером они переполнены, в дневные часы автобусы ездят полупустыми. Я обязательно попрошу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разобраться с этим и промониторить ситуацию. Это обращение я возьму на контроль, Минтранс подключиться к этой проблеме. Попробуем найти пути решения проблемы: например, увеличить количество транспорта в часы пик, а часть перебрасывать на другие загруженные направления. Мы следим за ситуацией, я уверен, городские власти отреагируют», — заявил Куйвашев.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попробует решить проблему с общественным транспортом Екатеринбурга совместно с городскими властями и региональным Минтрансом. Об этом глава региона заявил во время прямой линии на телеканале ОТВ. «Всегда в большом городе есть проблемы с общественным транспортом. Утром и вечером они переполнены, в дневные часы автобусы ездят полупустыми. Я обязательно попрошу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разобраться с этим и промониторить ситуацию. Это обращение я возьму на контроль, Минтранс подключиться к этой проблеме. Попробуем найти пути решения проблемы: например, увеличить количество транспорта в часы пик, а часть перебрасывать на другие загруженные направления. Мы следим за ситуацией, я уверен, городские власти отреагируют», — заявил Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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