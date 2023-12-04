Минтранс подключится к решению проблемы с общественным транспортом Екатеринбурга

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попробует решить проблему с общественным транспортом Екатеринбурга совместно с городскими властями и региональным Минтрансом. Об этом глава региона заявил во время прямой линии на телеканале ОТВ.
«Всегда в большом городе есть проблемы с общественным транспортом. Утром и вечером они переполнены, в дневные часы автобусы ездят полупустыми. Я обязательно попрошу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разобраться с этим и промониторить ситуацию. Это обращение я возьму на контроль, Минтранс подключиться к этой проблеме. Попробуем найти пути решения проблемы: например, увеличить количество транспорта в часы пик, а часть перебрасывать на другие загруженные направления. Мы следим за ситуацией, я уверен, городские власти отреагируют», — заявил Куйвашев.
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