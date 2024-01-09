В Кремле отреагировали на массовую аварию на трассе М-11

В Кремле отреагировали на аварию на М-11 в Новгородской области

09 января 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на массовую аварию на трассе М-11 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экстренные службы оперативно сделали свою работу на месте массовой аварии на федеральной трассе М-11, которая произошла 8 января в Новгородской области. Как заявил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в зимних условиях водители должны быть осторожнее. «Экстренные службы делают свою работу оперативно. Что стало причиной аварии, должны определять специалисты. Зима, экстраординарный холод и снегопады — это чрезвычайные условия, в которых водители должны принимать особые меры предосторожности», — сказал Песков, добавив, что президент РФ Владимир Путин не планирует в связи с этой ситуацией отдельных встреч и совещаний. Федеральная трасса М-11 соединяет Москву и Санкт-Петербург, из которого возвращались многие из тех, кто попал в аварию. Платная дорога находится на балансе госкомпании «Автодор». В массовом ДТП оказались около 70 машин, четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Утром 9 января движение на этом участке трассы было восстановлено.

Экстренные службы оперативно сделали свою работу на месте массовой аварии на федеральной трассе М-11, которая произошла 8 января в Новгородской области. Как заявил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в зимних условиях водители должны быть осторожнее. «Экстренные службы делают свою работу оперативно. Что стало причиной аварии, должны определять специалисты. Зима, экстраординарный холод и снегопады — это чрезвычайные условия, в которых водители должны принимать особые меры предосторожности», — сказал Песков, добавив, что президент РФ Владимир Путин не планирует в связи с этой ситуацией отдельных встреч и совещаний. Федеральная трасса М-11 соединяет Москву и Санкт-Петербург, из которого возвращались многие из тех, кто попал в аварию. Платная дорога находится на балансе госкомпании «Автодор». В массовом ДТП оказались около 70 машин, четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Утром 9 января движение на этом участке трассы было восстановлено.