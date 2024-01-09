В Кремле отреагировали на массовую аварию на трассе М-11

В Кремле отреагировали на аварию на М-11 в Новгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на массовую аварию на трассе М-11 Фото:

Экстренные службы оперативно сделали свою работу на месте массовой аварии на федеральной трассе М-11, которая произошла 8 января в Новгородской области. Как заявил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в зимних условиях водители должны быть осторожнее.

«Экстренные службы делают свою работу оперативно. Что стало причиной аварии, должны определять специалисты. Зима, экстраординарный холод и снегопады — это чрезвычайные условия, в которых водители должны принимать особые меры предосторожности», — сказал Песков, добавив, что президент РФ Владимир Путин не планирует в связи с этой ситуацией отдельных встреч и совещаний.

Федеральная трасса М-11 соединяет Москву и Санкт-Петербург, из которого возвращались многие из тех, кто попал в аварию. Платная дорога находится на балансе госкомпании «Автодор». В массовом ДТП оказались около 70 машин, четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Утром 9 января движение на этом участке трассы было восстановлено.

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Экстренные службы оперативно сделали свою работу на месте массовой аварии на федеральной трассе М-11, которая произошла 8 января в Новгородской области. Как заявил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в зимних условиях водители должны быть осторожнее. «Экстренные службы делают свою работу оперативно. Что стало причиной аварии, должны определять специалисты. Зима, экстраординарный холод и снегопады — это чрезвычайные условия, в которых водители должны принимать особые меры предосторожности», — сказал Песков, добавив, что президент РФ Владимир Путин не планирует в связи с этой ситуацией отдельных встреч и совещаний. Федеральная трасса М-11 соединяет Москву и Санкт-Петербург, из которого возвращались многие из тех, кто попал в аварию. Платная дорога находится на балансе госкомпании «Автодор». В массовом ДТП оказались около 70 машин, четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Утром 9 января движение на этом участке трассы было восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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