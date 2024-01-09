Из Турции в Россию привезли сотни тысяч яиц

Почти 20 тонн яиц были доставлены в РФ, сообщает в Россельхознадзоре
новость из сюжетаВ России взлетели цены на куриные яйца
В РФ доставили вторую партию куриных яиц из Турции. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Отмечается, что было привезено больше 315 тысяч яиц.
«Через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — сообщило ведомство. Оно опубликовано
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что первая партия яиц в количестве 316 000 штук привезена в РФ из Турции. Ведомство проконтролировало качество продукции.
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