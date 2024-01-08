08 января 2024

В Свердловской области после новогодней ночи пропал 26-летний парень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции ведут поиски Владислава Корчемкина Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 26-летний Владислав Корчемкин. Молодой человек ушел из дома 1 января 2024 года, и по сей день о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Мужчина высокого роста — 195 сантиметров. Был одет в серую вязаную шапку, черный длинный пуховик с капюшоном, светло-синие джинсы, темно-синие ботинки. У него был с собой телефон, но он недоступен. Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите об этом по телефону (3435) 97-64-02 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте».

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 26-летний Владислав Корчемкин. Молодой человек ушел из дома 1 января 2024 года, и по сей день о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». «Мужчина высокого роста — 195 сантиметров. Был одет в серую вязаную шапку, черный длинный пуховик с капюшоном, светло-синие джинсы, темно-синие ботинки. У него был с собой телефон, но он недоступен. Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите об этом по телефону (3435) 97-64-02 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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