В Свердловской области после новогодней ночи пропал 26-летний парень. Фото

09 января 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции ведут поиски Владислава Корчемкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 26-летний Владислав Корчемкин. Молодой человек ушел из дома 1 января 2024 года, и по сей день о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». «Мужчина высокого роста — 195 сантиметров. Был одет в серую вязаную шапку, черный длинный пуховик с капюшоном, светло-синие джинсы, темно-синие ботинки. У него был с собой телефон, но он недоступен. Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите об этом по телефону (3435) 97-64-02 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте». Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 26-летний Владислав Корчемкин. Молодой человек ушел из дома 1 января 2024 года, и по сей день о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». «Мужчина высокого роста — 195 сантиметров. Был одет в серую вязаную шапку, черный длинный пуховик с капюшоном, светло-синие джинсы, темно-синие ботинки. У него был с собой телефон, но он недоступен. Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите об этом по телефону (3435) 97-64-02 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте».