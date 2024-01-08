08 января 2024

На тюменской трассе фура раздавила легковушку и ее водителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на трассе у поселка Боровский Фото:

На трассе из Тюмени в Богандинский, в районе въезда в поселок Боровский, выехавшая на встречку фура упала в кювет, подмяв под себя легковое авто и убив его водителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«На въезде в поселок Боровский с автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский водитель IVECO на крутом повороте выехал на встречную полосу, где двигался Daewoo Matiz. От удара автомобили отбросило на ограждение, и они вместе упали в кювет. При этом грузовик „подмял“ под себя малолитражку», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Водитель легкового авто погиб, его личность пока неизвестна. Мужчина за рулем фуры ехал в Тюменскую область из Екатеринбурга, ему 35 лет.

Фото:

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На трассе из Тюмени в Богандинский, в районе въезда в поселок Боровский, выехавшая на встречку фура упала в кювет, подмяв под себя легковое авто и убив его водителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На въезде в поселок Боровский с автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский водитель IVECO на крутом повороте выехал на встречную полосу, где двигался Daewoo Matiz. От удара автомобили отбросило на ограждение, и они вместе упали в кювет. При этом грузовик „подмял“ под себя малолитражку», — рассказали в пресс-службе ведомства. Водитель легкового авто погиб, его личность пока неизвестна. Мужчина за рулем фуры ехал в Тюменскую область из Екатеринбурга, ему 35 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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