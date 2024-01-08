На тюменской трассе фура раздавила легковушку и ее водителя. Фото

09 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на трассе у поселка Боровский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе из Тюмени в Богандинский, в районе въезда в поселок Боровский, выехавшая на встречку фура упала в кювет, подмяв под себя легковое авто и убив его водителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На въезде в поселок Боровский с автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский водитель IVECO на крутом повороте выехал на встречную полосу, где двигался Daewoo Matiz. От удара автомобили отбросило на ограждение, и они вместе упали в кювет. При этом грузовик „подмял“ под себя малолитражку», — рассказали в пресс-службе ведомства. Водитель легкового авто погиб, его личность пока неизвестна. Мужчина за рулем фуры ехал в Тюменскую область из Екатеринбурга, ему 35 лет. Фото: УГИБДД по Тюменской области

На трассе из Тюмени в Богандинский, в районе въезда в поселок Боровский, выехавшая на встречку фура упала в кювет, подмяв под себя легковое авто и убив его водителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На въезде в поселок Боровский с автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский водитель IVECO на крутом повороте выехал на встречную полосу, где двигался Daewoo Matiz. От удара автомобили отбросило на ограждение, и они вместе упали в кювет. При этом грузовик „подмял“ под себя малолитражку», — рассказали в пресс-службе ведомства. Водитель легкового авто погиб, его личность пока неизвестна. Мужчина за рулем фуры ехал в Тюменскую область из Екатеринбурга, ему 35 лет.