Житель села Менщиково (Курганская область) Игорь Ибраев спас из горящего дома бабушку и ее несовершеннолетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Ранним утром 8 января в селе Менщиково Кетовского округа загорелся жилой бревенчатый дом. Красный отблеск от пожара увидел в окне Игорь Ибраев. Он, быстро одевшись, подбежал к горящему дому соседей, расположенному на другой стороне улицы. Разбудил и вытащил из окна горящего дома бабушку, а затем ее внука», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». В результате происшествия никто не пострадал.
Перед тем, как эвакуировать жильцов Ибраев перекрыл газ к дому. После спасения мужчина отвел соседей к себе домой. Прибывшие на месте пожарные огнеборцы ликвидировали пожар общей площадью 70 квадратов. В тушении огня были задействованы семь человек и три единицы спецтехники. В МЧС отметили, что героя планируют представить к ведомственной награде.
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