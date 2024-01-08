08 января 2024

Курганец спас бабушку и внука из горящего дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
В селе Менщиково 8 января произошел пожар в жилом доме Фото:

Житель села Менщиково (Курганская область) Игорь Ибраев спас из горящего дома бабушку и ее несовершеннолетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Ранним утром 8 января в селе Менщиково Кетовского округа загорелся жилой бревенчатый дом. Красный отблеск от пожара увидел в окне Игорь Ибраев. Он, быстро одевшись, подбежал к горящему дому соседей, расположенному на другой стороне улицы. Разбудил и вытащил из окна горящего дома бабушку, а затем ее внука», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». В результате происшествия никто не пострадал.

Перед тем, как эвакуировать жильцов Ибраев перекрыл газ к дому. После спасения мужчина отвел соседей к себе домой. Прибывшие на месте пожарные огнеборцы ликвидировали пожар общей площадью 70 квадратов. В тушении огня были задействованы семь человек и три единицы спецтехники. В МЧС отметили, что героя планируют представить к ведомственной награде.

Житель села Менщиково спас бабушку и внука из пожара
Житель села Менщиково спас бабушку и внука из пожара

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель села Менщиково (Курганская область) Игорь Ибраев спас из горящего дома бабушку и ее несовершеннолетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «Ранним утром 8 января в селе Менщиково Кетовского округа загорелся жилой бревенчатый дом. Красный отблеск от пожара увидел в окне Игорь Ибраев. Он, быстро одевшись, подбежал к горящему дому соседей, расположенному на другой стороне улицы. Разбудил и вытащил из окна горящего дома бабушку, а затем ее внука», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». В результате происшествия никто не пострадал. Перед тем, как эвакуировать жильцов Ибраев перекрыл газ к дому. После спасения мужчина отвел соседей к себе домой. Прибывшие на месте пожарные огнеборцы ликвидировали пожар общей площадью 70 квадратов. В тушении огня были задействованы семь человек и три единицы спецтехники. В МЧС отметили, что героя планируют представить к ведомственной награде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...