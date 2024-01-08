Курганец спас бабушку и внука из горящего дома. Фото

09 января 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

В селе Менщиково 8 января произошел пожар в жилом доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель села Менщиково (Курганская область) Игорь Ибраев спас из горящего дома бабушку и ее несовершеннолетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «Ранним утром 8 января в селе Менщиково Кетовского округа загорелся жилой бревенчатый дом. Красный отблеск от пожара увидел в окне Игорь Ибраев. Он, быстро одевшись, подбежал к горящему дому соседей, расположенному на другой стороне улицы. Разбудил и вытащил из окна горящего дома бабушку, а затем ее внука», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». В результате происшествия никто не пострадал. Перед тем, как эвакуировать жильцов Ибраев перекрыл газ к дому. После спасения мужчина отвел соседей к себе домой. Прибывшие на месте пожарные огнеборцы ликвидировали пожар общей площадью 70 квадратов. В тушении огня были задействованы семь человек и три единицы спецтехники. В МЧС отметили, что героя планируют представить к ведомственной награде. Житель села Менщиково спас бабушку и внука из пожара Фото из личного архива Игоря Ибраева

Житель села Менщиково (Курганская область) Игорь Ибраев спас из горящего дома бабушку и ее несовершеннолетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «Ранним утром 8 января в селе Менщиково Кетовского округа загорелся жилой бревенчатый дом. Красный отблеск от пожара увидел в окне Игорь Ибраев. Он, быстро одевшись, подбежал к горящему дому соседей, расположенному на другой стороне улицы. Разбудил и вытащил из окна горящего дома бабушку, а затем ее внука», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». В результате происшествия никто не пострадал. Перед тем, как эвакуировать жильцов Ибраев перекрыл газ к дому. После спасения мужчина отвел соседей к себе домой. Прибывшие на месте пожарные огнеборцы ликвидировали пожар общей площадью 70 квадратов. В тушении огня были задействованы семь человек и три единицы спецтехники. В МЧС отметили, что героя планируют представить к ведомственной награде.