08 января 2024

Тюменка из ревности убила любимого в Новый год

В Тюменской области женщина зарезала сожителя ночью 1 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка зарезала возлюбленного ночью 1 января Фото:

Жительница Тюменской области приревновала своего возлюбленного в ночь на Новый год, из-за чего зарезала мужчину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Ночью 1 января между обвиняемой 1996 года рождения и ее 39-летним сожителем произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленница вооружилась ножом и нанесла мужчине удар в область грудной клетки, от которого он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе.

Преступление произошло в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова Тюменского района. По итогу женщина стала фигуранткой уголовного дела об убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Жительница Тюменской области приревновала своего возлюбленного в ночь на Новый год, из-за чего зарезала мужчину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Ночью 1 января между обвиняемой 1996 года рождения и ее 39-летним сожителем произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленница вооружилась ножом и нанесла мужчине удар в область грудной клетки, от которого он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе. Преступление произошло в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова Тюменского района. По итогу женщина стала фигуранткой уголовного дела об убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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