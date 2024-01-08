Тюменка из ревности убила любимого в Новый год

Жительница Тюменской области приревновала своего возлюбленного в ночь на Новый год, из-за чего зарезала мужчину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«Ночью 1 января между обвиняемой 1996 года рождения и ее 39-летним сожителем произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленница вооружилась ножом и нанесла мужчине удар в область грудной клетки, от которого он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе.
Преступление произошло в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова Тюменского района. По итогу женщина стала фигуранткой уголовного дела об убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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