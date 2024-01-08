В ЯНАО подешевел бензин и подорожало дизельное топливо

В ЯНАО цены на бензин опустились до летних значений

09 января 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

В Салехарде стоимость бензина марки АИ-92 снизилась до 40 рублей за литр Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО наблюдается снижение цен на бензин и рост стоимости за литр дизельного топлива. Так, в Салехарде цена за литр бензина марки АИ-92 составляет 40 рублей, что соответствует летним значениям, сообщает Агентство нефтегазовой информации. «В Салехарде бензин марки АИ-92 подешевел на 4 рубля 80 копеек и теперь стоит 40 рублей за литр, а ДТ поднялся в цене на 3,5 рубля и стал стоить 63,5 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 обойдется в 50 рублей 65 копеек за литр», — сообщает Агентство нефтегазовой информации на официальном сайте. В Надыме рост цен на дизельное топливо особенно заметен, там цена за литр выросла на 11,5 рублей и составила почти 71 рубль за литр. В то же время отмечается снижение цен на бензин, так литр АИ-92 стоит на 50 копеек дешевле, чем в Салехарде, а именно 39,5 рублей, а АИ-95 можно заправиться по цене 47,9 рубля за литр. Согласно данным платформы Russiabase, в Новом Уренгое стоимость бензина АИ-92 колеблется от 47 до 58 рублей за литр. Цена на дизельное топливо на различных заправках примерно составляет от 67 до 80 рублей за литр. С августа 2023 года в округе наблюдался рост цен на горючее. Если в августе литр АИ-92 стоил в Салехарде около 43-45 рублей за литр, то в начале октября в окружной столице дешевле 52 рублей за литр было не заправиться. В ноябре—декабре цены стабилизировались и бензин начал дешеветь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО наблюдается снижение цен на бензин и рост стоимости за литр дизельного топлива. Так, в Салехарде цена за литр бензина марки АИ-92 составляет 40 рублей, что соответствует летним значениям, сообщает Агентство нефтегазовой информации. «В Салехарде бензин марки АИ-92 подешевел на 4 рубля 80 копеек и теперь стоит 40 рублей за литр, а ДТ поднялся в цене на 3,5 рубля и стал стоить 63,5 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 обойдется в 50 рублей 65 копеек за литр», — сообщает Агентство нефтегазовой информации на официальном сайте. В Надыме рост цен на дизельное топливо особенно заметен, там цена за литр выросла на 11,5 рублей и составила почти 71 рубль за литр. В то же время отмечается снижение цен на бензин, так литр АИ-92 стоит на 50 копеек дешевле, чем в Салехарде, а именно 39,5 рублей, а АИ-95 можно заправиться по цене 47,9 рубля за литр. Согласно данным платформы Russiabase, в Новом Уренгое стоимость бензина АИ-92 колеблется от 47 до 58 рублей за литр. Цена на дизельное топливо на различных заправках примерно составляет от 67 до 80 рублей за литр. С августа 2023 года в округе наблюдался рост цен на горючее. Если в августе литр АИ-92 стоил в Салехарде около 43-45 рублей за литр, то в начале октября в окружной столице дешевле 52 рублей за литр было не заправиться. В ноябре—декабре цены стабилизировались и бензин начал дешеветь.