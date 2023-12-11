11 декабря 2023

Цены на бензин в ЯНАО ненамного выше, чем в среднем по России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, дефицит, дизель, цены на бензин, пистолет азс
На Ямале средняя стоимость бензина марки АИ-95 держится на отметке 56,8 рублей за литр Фото:

На Ямале средняя стоимость бензина марки АИ-95 держится на отметке 56,8 рублей за литр. Топливо марки АИ-92 в среднем продается по стоимости 52,2 рубля за литр, дизтопливо — по 74,8 рублей, сообщают аналитики компании «Передовые платежные решения». Это немного дороже, чем в среднем по России.

«С 27 ноября по 4 декабря средняя цена на бензин в регионах России опустилась с 54,64 рубля до 54,56 рубля за литр», — передает Росстат. Так, марка Аи-92 подешевела с 50,29 до 50,21 рубля, Аи-95 — с 54,9 до 54,8 рубля. Цена дизтоплива осталась почти на той же отметке: 64,27 рубля.

По наблюдениям читателей URA.RU, в Салехарде бензин премиум-марки можно купить на АЗС как за 50,56 рубля, так и за 57,45 рубля. Стоимость топлива АИ-92 тоже разнится в разбеге от 40,35 до 51,5 рубля. Дизтопливо продается от 59,2 рубля до 62,5 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде резко подешевел бензин. На заправках сети «Роснефть» зафиксировано падение цены на АИ-95 более чем на десять рублей. В целом по России оптовые цены на бензин в последние месяцы упали на 14-15 процентов.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале средняя стоимость бензина марки АИ-95 держится на отметке 56,8 рублей за литр. Топливо марки АИ-92 в среднем продается по стоимости 52,2 рубля за литр, дизтопливо — по 74,8 рублей, сообщают аналитики компании «Передовые платежные решения». Это немного дороже, чем в среднем по России. «С 27 ноября по 4 декабря средняя цена на бензин в регионах России опустилась с 54,64 рубля до 54,56 рубля за литр», — передает Росстат. Так, марка Аи-92 подешевела с 50,29 до 50,21 рубля, Аи-95 — с 54,9 до 54,8 рубля. Цена дизтоплива осталась почти на той же отметке: 64,27 рубля. По наблюдениям читателей URA.RU, в Салехарде бензин премиум-марки можно купить на АЗС как за 50,56 рубля, так и за 57,45 рубля. Стоимость топлива АИ-92 тоже разнится в разбеге от 40,35 до 51,5 рубля. Дизтопливо продается от 59,2 рубля до 62,5 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде резко подешевел бензин. На заправках сети «Роснефть» зафиксировано падение цены на АИ-95 более чем на десять рублей. В целом по России оптовые цены на бензин в последние месяцы упали на 14-15 процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...