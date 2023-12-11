Цены на бензин в ЯНАО ненамного выше, чем в среднем по России

12 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

На Ямале средняя стоимость бензина марки АИ-95 держится на отметке 56,8 рублей за литр Фото: Илья Московец © URA.RU На Ямале средняя стоимость бензина марки АИ-95 держится на отметке 56,8 рублей за литр. Топливо марки АИ-92 в среднем продается по стоимости 52,2 рубля за литр, дизтопливо — по 74,8 рублей, сообщают аналитики компании «Передовые платежные решения». Это немного дороже, чем в среднем по России. «С 27 ноября по 4 декабря средняя цена на бензин в регионах России опустилась с 54,64 рубля до 54,56 рубля за литр», — передает Росстат. Так, марка Аи-92 подешевела с 50,29 до 50,21 рубля, Аи-95 — с 54,9 до 54,8 рубля. Цена дизтоплива осталась почти на той же отметке: 64,27 рубля. По наблюдениям читателей URA.RU, в Салехарде бензин премиум-марки можно купить на АЗС как за 50,56 рубля, так и за 57,45 рубля. Стоимость топлива АИ-92 тоже разнится в разбеге от 40,35 до 51,5 рубля. Дизтопливо продается от 59,2 рубля до 62,5 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде резко подешевел бензин. На заправках сети «Роснефть» зафиксировано падение цены на АИ-95 более чем на десять рублей. В целом по России оптовые цены на бензин в последние месяцы упали на 14-15 процентов.

На Ямале средняя стоимость бензина марки АИ-95 держится на отметке 56,8 рублей за литр. Топливо марки АИ-92 в среднем продается по стоимости 52,2 рубля за литр, дизтопливо — по 74,8 рублей, сообщают аналитики компании «Передовые платежные решения». Это немного дороже, чем в среднем по России. «С 27 ноября по 4 декабря средняя цена на бензин в регионах России опустилась с 54,64 рубля до 54,56 рубля за литр», — передает Росстат. Так, марка Аи-92 подешевела с 50,29 до 50,21 рубля, Аи-95 — с 54,9 до 54,8 рубля. Цена дизтоплива осталась почти на той же отметке: 64,27 рубля. По наблюдениям читателей URA.RU, в Салехарде бензин премиум-марки можно купить на АЗС как за 50,56 рубля, так и за 57,45 рубля. Стоимость топлива АИ-92 тоже разнится в разбеге от 40,35 до 51,5 рубля. Дизтопливо продается от 59,2 рубля до 62,5 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде резко подешевел бензин. На заправках сети «Роснефть» зафиксировано падение цены на АИ-95 более чем на десять рублей. В целом по России оптовые цены на бензин в последние месяцы упали на 14-15 процентов.