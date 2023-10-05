Цена за литр бензина марки АИ-92 перевалила за 65 рублей

Предельная цена за литр АИ-92 в ЯНАО выросла впервые за три недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО впервые с середины сентября увеличилась предельная цена за литр бензина марки АИ-92. На АЗС в Ямбурге она составила 65,5 рублей, что на три рубля превышает предыдущие показатели, следует из данных платформы Russiabase.ru.

«На 6 октября литр бензина марки АИ-92 продается в Ямбурге на АЗС „Топ-Альянс“ за 65,5 рублей. Дешевле всего бензин этой марки можно купить в Салехарде и Надыме, там цена за литр составит 51,5 рубля», — сообщается на сайте Russiabase.ru.

На большинстве автозаправочных станций в округе стоимость литра бензина уже перевалила за 60 рублей. В поселке Уренгой цена за литр бензина на заправке «Топ-Альянс» составляет 64,5 рубля за литр. Относительно недорого можно заправиться в Салехарде, в Надыме на заправке ООО «РН-Карт» литр бензина стоит 51,5 рубля, в Новом Уренгое на «Газпромнефти» литр бензина продают за 51,95 рубля, в Губкинском на АЗС за литр «девяносто второго» берут 52,7 рубля.

Ранее URA.RU рассказало, что на 18 сентября предельная цена за литр бензина марки АИ-92 не превышала отметки в 62 рубля за литр. В среднем, за три недели цены выросли в регионе на три-четыре рубля. Правительство РФ предпринимает дополнительные меры по стабилизации цен.

Цена на бензин в ЯНАО впервые за три недели превысила отметку в 62 рубля Фото: сайт Russiabase.ru — https://russiabase.ru/prices.php?region=10