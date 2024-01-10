Жителям Тюменской области массово предлагают обучиться основам марксизма. Им приходят сообщения от представителей марксистского рабочего объединения «Молот». Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей.
«Пишут в соцсети ВКонтакте, с „пустых“ аккаунтов. Предлагают вступить в группу и пройти их обучение», — сообщают собеседники агентства.
URA.RU обратилось в региональное отделение КПРФ в Тюменской области. Там сообщили, что марксистское объединение никак не связано с партией. С представителями объединения «Молот» связаться не удалось.
По данным источников, кружки тесно связаны с РКРП (леворадикальная партия). Недавно ее тюменского руководителя проверяли на экстремизм.
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