Тюменцев вербуют в марксистские кружки. Фото

В Тюмени активизировалось леворадикальное сообщество «Молот»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг КПРФ на площади Революции. Москва. , митинг коммунистов, митинг кпрф, маркс карл, флаг ссср
Тюменцев хотят научить основам марксизма Фото:

Жителям Тюменской области массово предлагают обучиться основам марксизма. Им приходят сообщения от представителей марксистского рабочего объединения «Молот». Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей.

«Пишут в соцсети ВКонтакте, с „пустых“ аккаунтов. Предлагают вступить в группу и пройти их обучение», — сообщают собеседники агентства.

URA.RU обратилось в региональное отделение КПРФ в Тюменской области. Там сообщили, что марксистское объединение никак не связано с партией. С представителями объединения «Молот» связаться не удалось.

По данным источников, кружки тесно связаны с РКРП (леворадикальная партия). Недавно ее тюменского руководителя проверяли на экстремизм.

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Жителям Тюменской области массово предлагают обучиться основам марксизма. Им приходят сообщения от представителей марксистского рабочего объединения «Молот». Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей. «Пишут в соцсети ВКонтакте, с „пустых“ аккаунтов. Предлагают вступить в группу и пройти их обучение», — сообщают собеседники агентства. URA.RU обратилось в региональное отделение КПРФ в Тюменской области. Там сообщили, что марксистское объединение никак не связано с партией. С представителями объединения «Молот» связаться не удалось. По данным источников, кружки тесно связаны с РКРП (леворадикальная партия). Недавно ее тюменского руководителя проверяли на экстремизм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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