Тюменцев вербуют в марксистские кружки. Фото

В Тюмени активизировалось леворадикальное сообщество «Молот»

10 января 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Тюменцев хотят научить основам марксизма Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Жителям Тюменской области массово предлагают обучиться основам марксизма. Им приходят сообщения от представителей марксистского рабочего объединения «Молот». Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей. «Пишут в соцсети ВКонтакте, с „пустых“ аккаунтов. Предлагают вступить в группу и пройти их обучение», — сообщают собеседники агентства. URA.RU обратилось в региональное отделение КПРФ в Тюменской области. Там сообщили, что марксистское объединение никак не связано с партией. С представителями объединения «Молот» связаться не удалось. По данным источников, кружки тесно связаны с РКРП (леворадикальная партия). Недавно ее тюменского руководителя проверяли на экстремизм. Скриншот: URA.RU

Жителям Тюменской области массово предлагают обучиться основам марксизма. Им приходят сообщения от представителей марксистского рабочего объединения «Молот». Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей. «Пишут в соцсети ВКонтакте, с „пустых“ аккаунтов. Предлагают вступить в группу и пройти их обучение», — сообщают собеседники агентства. URA.RU обратилось в региональное отделение КПРФ в Тюменской области. Там сообщили, что марксистское объединение никак не связано с партией. С представителями объединения «Молот» связаться не удалось. По данным источников, кружки тесно связаны с РКРП (леворадикальная партия). Недавно ее тюменского руководителя проверяли на экстремизм.