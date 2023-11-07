Полиция Тюмени проверяет экс-депутата облдумы на экстремизм

По итогам митинга 7 ноября в Тюмени полиция проводит проверку

Александра Черепанова подозревают в экстремистских высказываниях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция проводит проверку на экстремизм после выступления экс-депутата Тюменской областной думы Александра Черепанова на митинге, прошедшем 7 ноября на Центральной площади в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал источник в полиции Тюмени.

«Сейчас проводится проверка публичного мероприятия, был ли нарушен закон о митингах, пикетах и шествиях. По итогам будет дана правовая оценка действиям организаторов. Выступление Черепанова и других участников проверяют на экстремистские высказывания», — рассказал источник в полиции.

Редакция направила официальный запрос в УМВД по Тюменской области, ответ ожидается. Сам руководитель местной организации РКРП (б) рассказал URA.RU, что не знает о каких нарушениях закона идет речь. Он подтвердил, что в полицию его вызывали.

«Меня вызвали к 12 часам, но я не смог подойти из-за того, что нахожусь на больничном. Не знаю, по какой статье меня проверяют. 7 ноября я высказывал свое мнение в адрес властей, возможно это не понравилось полиции», — прокомментировал Черепанов.

Он собирается обжаловать в суде решение администрации Тюмени об отказе в проведении митинга и шествия 7 ноября. По его словам в отказе было указано, что на этом же месте будет проводиться ярмарка, но ее было. Ранее Александр Черепанов был осужден за насилие в отношении представителя власти и приговорен к штрафу.