Стюардесса из ХМАО раскрыла, как устроиться на прибыльную работу в авиакомпанию

Бортпроводница из ХМАО работает за рубежом благодаря знанию языка и дисциплине

09 января 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Жительница Нижневартовска рассказала, как устроилась в международную зарубежную авиакомпанию без опыта работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы получить приглашение на работу от крупнейшего зарубежного авиаперевозчика, бортпроводнику необходимо владеть английским языком, следить за внешним видом и уже на этапе интервью показать себя командным игроком. О том, как устроиться стюардессой в авиакомпанию топ уровня без опыта работы, журналисту URA.RU рассказала уроженка Нижневартовска Эльвира. «Подала заявку с резюме на сайте компании, они рассмотрели и позвали на интервью. Интервью проходило в несколько этапов, но очень быстро. На каждом этапе отсеивают людей: из 20 человек нас в итоге осталось 3. Отбор строгий — кто-то проходит с первого раза, некоторые даже с седьмого. После интервью и приглашения, в компании предоставляют тренинг длительностью в два месяца», — пояснила Эльвира. При этом девушка ранее не работала в индустрии авиаперевозок. По данным портала Global Vision, ежемесячный заработок бортпроводника в зарубежной международной авиакомпании составляет от 250 тысяч рублей. Стюардессы авиакомпании обязаны придерживаться стандартов внешнего вида. «Полноценный макияж, опрятная форма, прическа, ногти. У нас есть отдел, который этим занимается. Если что-то не так, они перед рейсом остановят и попросят исправить», — рассказала URA.RU собеседница. Плюсами работы стюардесса называет много выходных и возможность постоянно путешествовать. Однако специфика работы заключается в нестабильности графика сна и в необходимости усиленно следить за здоровьем и питанием. По словам вартовчанки, в авиакомпании для сотрудников постоянно устраивают активности. «Каждый год компания устраивает мероприятия в честь традиционных праздников, а недавно был конкурс „30 дней спорта“ — все записывали свои результаты и в конце что-то выигрывали», — поделилась Эльвира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы получить приглашение на работу от крупнейшего зарубежного авиаперевозчика, бортпроводнику необходимо владеть английским языком, следить за внешним видом и уже на этапе интервью показать себя командным игроком. О том, как устроиться стюардессой в авиакомпанию топ уровня без опыта работы, журналисту URA.RU рассказала уроженка Нижневартовска Эльвира. «Подала заявку с резюме на сайте компании, они рассмотрели и позвали на интервью. Интервью проходило в несколько этапов, но очень быстро. На каждом этапе отсеивают людей: из 20 человек нас в итоге осталось 3. Отбор строгий — кто-то проходит с первого раза, некоторые даже с седьмого. После интервью и приглашения, в компании предоставляют тренинг длительностью в два месяца», — пояснила Эльвира. При этом девушка ранее не работала в индустрии авиаперевозок. По данным портала Global Vision, ежемесячный заработок бортпроводника в зарубежной международной авиакомпании составляет от 250 тысяч рублей. Стюардессы авиакомпании обязаны придерживаться стандартов внешнего вида. «Полноценный макияж, опрятная форма, прическа, ногти. У нас есть отдел, который этим занимается. Если что-то не так, они перед рейсом остановят и попросят исправить», — рассказала URA.RU собеседница. Плюсами работы стюардесса называет много выходных и возможность постоянно путешествовать. Однако специфика работы заключается в нестабильности графика сна и в необходимости усиленно следить за здоровьем и питанием. По словам вартовчанки, в авиакомпании для сотрудников постоянно устраивают активности. «Каждый год компания устраивает мероприятия в честь традиционных праздников, а недавно был конкурс „30 дней спорта“ — все записывали свои результаты и в конце что-то выигрывали», — поделилась Эльвира.