Пенсионер из Тюмени выиграл в лотерею и стал миллионером. Фото

09 января 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Как рассказал мужчина, о грядущей победе ему рассказала магия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионер из Тюмени Владимир Иванюта выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Владимир Иванюта из Тюмени время от времени участвует в гослотереях от „Столото“. В конце 2023 года мужчина зашел в фирменный магазин и купил многотиражный билет лотереи „Большое Спортлото“. По итогу тюменец выиграл 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе. Сам мужчина рассказал, что приобретает билеты не ради выигрыша, а ради удовольствия. У него есть любимая числовая комбинация и он использует ее каждый раз. О победе тюменец узнал из смс, пришедшего на телефон. Свой приз он хочет потратить на благоустройство дачи. Мужчина — бухгалтер по профессии, сейчас находится на пенсии. Он увлекается нумерологией и эзотерикой. В день покупки выигрышного билета магический маятник подсказал ему, что удача в этот день будет на его стороне. Фото: пресс-служба «Столото»

Пенсионер из Тюмени Владимир Иванюта выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Владимир Иванюта из Тюмени время от времени участвует в гослотереях от „Столото“. В конце 2023 года мужчина зашел в фирменный магазин и купил многотиражный билет лотереи „Большое Спортлото“. По итогу тюменец выиграл 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе. Сам мужчина рассказал, что приобретает билеты не ради выигрыша, а ради удовольствия. У него есть любимая числовая комбинация и он использует ее каждый раз. О победе тюменец узнал из смс, пришедшего на телефон. Свой приз он хочет потратить на благоустройство дачи. Мужчина — бухгалтер по профессии, сейчас находится на пенсии. Он увлекается нумерологией и эзотерикой. В день покупки выигрышного билета магический маятник подсказал ему, что удача в этот день будет на его стороне.