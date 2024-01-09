Пенсионер из Тюмени выиграл в лотерею и стал миллионером. Фото

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Как рассказал мужчина, о грядущей победе ему рассказала магия Фото:

Пенсионер из Тюмени Владимир Иванюта выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Владимир Иванюта из Тюмени время от времени участвует в гослотереях от „Столото“. В конце 2023 года мужчина зашел в фирменный магазин и купил многотиражный билет лотереи „Большое Спортлото“. По итогу тюменец выиграл 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Сам мужчина рассказал, что приобретает билеты не ради выигрыша, а ради удовольствия. У него есть любимая числовая комбинация и он использует ее каждый раз.

О победе тюменец узнал из смс, пришедшего на телефон. Свой приз он хочет потратить на благоустройство дачи.

Мужчина — бухгалтер по профессии, сейчас находится на пенсии. Он увлекается нумерологией и эзотерикой. В день покупки выигрышного билета магический маятник подсказал ему, что удача в этот день будет на его стороне.

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Пенсионер из Тюмени Владимир Иванюта выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Владимир Иванюта из Тюмени время от времени участвует в гослотереях от „Столото“. В конце 2023 года мужчина зашел в фирменный магазин и купил многотиражный билет лотереи „Большое Спортлото“. По итогу тюменец выиграл 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе. Сам мужчина рассказал, что приобретает билеты не ради выигрыша, а ради удовольствия. У него есть любимая числовая комбинация и он использует ее каждый раз. О победе тюменец узнал из смс, пришедшего на телефон. Свой приз он хочет потратить на благоустройство дачи. Мужчина — бухгалтер по профессии, сейчас находится на пенсии. Он увлекается нумерологией и эзотерикой. В день покупки выигрышного билета магический маятник подсказал ему, что удача в этот день будет на его стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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