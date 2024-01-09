В Челябинске в 2023 году аренда квартир подорожала на треть

Аренда квартир в Челябинске в 2023 году выросла в цене на 34%

В Челябинске в 2023 году аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла на 34% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в 2023 году аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла на 34%, трехкомнатных — на 17,9%. Теперь жителям мегаполиса за съем жилья в среднем придется отдать от 20 до 33 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость съема однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла в 2023 году на 34%, до 19 тысяч 900 рублей и 27 тысяч 770 рублей соответственно. Аренда трехкомнатных лотов увеличилась на 17,9%, до 32 тысяч 820 рублей», — сообщается на портале «Мир квартир».

Аналитики отметили, в целом по России в 2023 году квартиры всех типов подорожали везде, за исключением Твери, где немного подешевело трехкомнатное жилье. В среднем ставки на однокомнатные квартиры поднялись на 21,7%, двухкомнатные — на 19,3%, трехкомнатные — на 15,2%.

Самые высокие показатели роста в 2023 году зафиксированы в Кирове (+53%, +44,2% и +78%), Якутске (+46,9%, +38,2% и +48,4%), Набережных Челнах (+34,6%, +42,4% и +47,6%). При этом меньше всего за год аренда квартир подорожала в Севастополе (+2%, +1,2% и +7,3%), Ленинградской области (+7,2%, +5,8% и +3,3%), Ижевске (+10,4%, +10,3% и +1,7%) и в Сочи (+7,5%, +8,4% и +7,8%).