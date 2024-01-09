Названы самые продаваемые авто с пробегом в Челябинской области в 2023 году

Рейтинг самых продаваемых авто в Челябинской области возглавил Land Cruiser

В рейтинге самых продаваемых авто в регионе в 2023 году лидировал Land Cruiser Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом в Челябинской области в 2023 году стали Toyota Land Cruiser, Kia Sportage, ВАЗ Priora. При этом на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей пришлось 85%, на долю авто в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей — 11%, сообщили в пресс-службе «Авито авто».

«Toyota Land Cruiser, Kia Sportage, ВАЗ Priora стали самыми продаваемыми авто с пробегом в Челябинской области в 2023 году. При этом на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей пришлось 85% от общих продаж, на долю авто в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей — 11%, на ценовой сегмент от 3 млн рублей — 4%», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отметили, среди самых дорогих продаваемых автомобилей 2023 года со средней ценой от 3 млн рублей первое место занимает Toyota Land Cruiser. На второй строчке по объему продаж в сегменте — Toyota Land Cruiser Prado, на третьей — Toyota Camry.

В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей топ наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей по результатам 2023 года возглавляет Kia Sportage. Toyota Camry — на втором месте, Hyundai Creta — на третьем.

Среди самых бюджетных автомобилей с пробегом в рейтинге самых продаваемых в 2023 году машин первое место по итогам 2023 года занимает ВАЗ (LADA) Priora. На второй позиции — ВАЗ (LADA) Granta, на третьей — ВАЗ (LADA) Kalina. При этом средняя стоимость автомобилей с пробегом в 2023 году в Челябинской области составила 450 тысяч рублей.