В России запретили продавать детям мороженое для взрослых

Правительство РФ приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам
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Алкогольное мороженое в РФ будет продаваться по правилам спиртных напитков Фото:

В России мороженое, содержащее алкоголь будет приравниваться к спиртным напиткам и продаваться по соответствующим правилам. Это следует из распоряжения правительства страны.

Продукция, содержащая более 0,5% этилового спирта, относится к алкогольной и запрещена для продажи несовершеннолетним. Также для хранения и распространения этих товаров необходима лицензия. При этом в списке продуктов есть и исключения, из-за которых ограничения не действуют. «В этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты <…>. Теперь они исключены из списка», — передает ТАСС содержание документа.

Ранее идею о недопущении продажи алкогольного мороженого несовершеннолетним. По его словам, такая продукция является очень привлекательной для подростков и детей, поэтому продажу подобных десертов нужно ограничить, пишет MK.RU.

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В России мороженое, содержащее алкоголь будет приравниваться к спиртным напиткам и продаваться по соответствующим правилам. Это следует из распоряжения правительства страны. Продукция, содержащая более 0,5% этилового спирта, относится к алкогольной и запрещена для продажи несовершеннолетним. Также для хранения и распространения этих товаров необходима лицензия. При этом в списке продуктов есть и исключения, из-за которых ограничения не действуют. «В этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты <…>. Теперь они исключены из списка», — передает ТАСС содержание документа. Ранее идею о недопущении продажи алкогольного мороженого несовершеннолетним. По его словам, такая продукция является очень привлекательной для подростков и детей, поэтому продажу подобных десертов нужно ограничить, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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