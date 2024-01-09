В России запретили продавать детям мороженое для взрослых

Правительство РФ приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам

09 января 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Алкогольное мороженое в РФ будет продаваться по правилам спиртных напитков Фото: Илья Московец © URA.RU В России мороженое, содержащее алкоголь будет приравниваться к спиртным напиткам и продаваться по соответствующим правилам. Это следует из распоряжения правительства страны. Продукция, содержащая более 0,5% этилового спирта, относится к алкогольной и запрещена для продажи несовершеннолетним. Также для хранения и распространения этих товаров необходима лицензия. При этом в списке продуктов есть и исключения, из-за которых ограничения не действуют. «В этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты <…>. Теперь они исключены из списка», — передает ТАСС содержание документа. Ранее идею о недопущении продажи алкогольного мороженого несовершеннолетним. По его словам, такая продукция является очень привлекательной для подростков и детей, поэтому продажу подобных десертов нужно ограничить, пишет MK.RU .

В России мороженое, содержащее алкоголь будет приравниваться к спиртным напиткам и продаваться по соответствующим правилам. Это следует из распоряжения правительства страны. Продукция, содержащая более 0,5% этилового спирта, относится к алкогольной и запрещена для продажи несовершеннолетним. Также для хранения и распространения этих товаров необходима лицензия. При этом в списке продуктов есть и исключения, из-за которых ограничения не действуют. «В этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты <…>. Теперь они исключены из списка», — передает ТАСС содержание документа. Ранее идею о недопущении продажи алкогольного мороженого несовершеннолетним. По его словам, такая продукция является очень привлекательной для подростков и детей, поэтому продажу подобных десертов нужно ограничить, пишет MK.RU.