Тюмень сковали пробки в девять баллов

09 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Вечером 9 января тюменцы встали в плотные заторы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени наблюдаются пробки в девять баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «Тюмень, 9 января, 18:00. Пробки — девять баллов», — следует из данных сервиса. Заторы наблюдаются в центре города, на улице Щербакова, на Челюскинцев и Луговой, Одесской и Мельникайте. Также пробки образовались на 50 лет Октября, Пермякова, Федюнинского, Червишевском, Старотоболськом и Московском трактах.

В Тюмени наблюдаются пробки в девять баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «Тюмень, 9 января, 18:00. Пробки — девять баллов», — следует из данных сервиса. Заторы наблюдаются в центре города, на улице Щербакова, на Челюскинцев и Луговой, Одесской и Мельникайте. Также пробки образовались на 50 лет Октября, Пермякова, Федюнинского, Червишевском, Старотоболськом и Московском трактах.