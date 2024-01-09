Тюмень сковали пробки в девять баллов

Вечером 9 января тюменцы встали в плотные заторы
В Тюмени наблюдаются пробки в девять баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».
«Тюмень, 9 января, 18:00. Пробки — девять баллов», — следует из данных сервиса.
Заторы наблюдаются в центре города, на улице Щербакова, на Челюскинцев и Луговой, Одесской и Мельникайте. Также пробки образовались на 50 лет Октября, Пермякова, Федюнинского, Червишевском, Старотоболськом и Московском трактах.
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