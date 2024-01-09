Тюмень сковали пробки в девять баллов

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Вечером 9 января тюменцы встали в плотные заторы Фото:

В Тюмени наблюдаются пробки в девять баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

«Тюмень, 9 января, 18:00. Пробки — девять баллов», — следует из данных сервиса.

Заторы наблюдаются в центре города, на улице Щербакова, на Челюскинцев и Луговой, Одесской и Мельникайте. Также пробки образовались на 50 лет Октября, Пермякова, Федюнинского, Червишевском, Старотоболськом и Московском трактах.

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В Тюмени наблюдаются пробки в девять баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «Тюмень, 9 января, 18:00. Пробки — девять баллов», — следует из данных сервиса. Заторы наблюдаются в центре города, на улице Щербакова, на Челюскинцев и Луговой, Одесской и Мельникайте. Также пробки образовались на 50 лет Октября, Пермякова, Федюнинского, Червишевском, Старотоболськом и Московском трактах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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