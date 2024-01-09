Челябинцам из-за пробок посоветовали ходить пешком. Скрин

Челябинск встал в 11-балльных пробках

09 января 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

К вечеру 9 января ситуация на дорогах в Челябинске стала только хуже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске к вечеру 9 января вновь образовались многокилометровые пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» из-за этого посоветовал горожанам добираться до нужной точки пешком. Так намного быстрее. «Пробки в Челябинске 10 баллов. Пешком быстрее», — подбадривают горожан в сервисе. При этом сервис «2ГИС» показывает, что ситуация на дорогах еще хуже. Город стоит в 11-балльных пробках. В основном затруднено движение из центра в сторону северо-запада. И со стороны АМЗ в сторону центра. Утром в городе наблюдалась обратная ситуация. Движение из спальных районов в центр было сковано. Многие из-за этого опоздали на работу и учебу. Для поиска решения по борьбе с пробками был вновь созван оперативный штаб. Однако пока движение в городе так и не нормализовалось. По мнению сервиса «Яндекс.Пробки», добраться до места назначения пешком быстрее, чем на авто Скрин: сервис «Яндекс.Пробки»

В Челябинске к вечеру 9 января вновь образовались многокилометровые пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» из-за этого посоветовал горожанам добираться до нужной точки пешком. Так намного быстрее. «Пробки в Челябинске 10 баллов. Пешком быстрее», — подбадривают горожан в сервисе. При этом сервис «2ГИС» показывает, что ситуация на дорогах еще хуже. Город стоит в 11-балльных пробках. В основном затруднено движение из центра в сторону северо-запада. И со стороны АМЗ в сторону центра. Утром в городе наблюдалась обратная ситуация. Движение из спальных районов в центр было сковано. Многие из-за этого опоздали на работу и учебу. Для поиска решения по борьбе с пробками был вновь созван оперативный штаб. Однако пока движение в городе так и не нормализовалось.