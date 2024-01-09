В Челябинске к вечеру 9 января вновь образовались многокилометровые пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» из-за этого посоветовал горожанам добираться до нужной точки пешком. Так намного быстрее.
«Пробки в Челябинске 10 баллов. Пешком быстрее», — подбадривают горожан в сервисе.
При этом сервис «2ГИС» показывает, что ситуация на дорогах еще хуже. Город стоит в 11-балльных пробках. В основном затруднено движение из центра в сторону северо-запада. И со стороны АМЗ в сторону центра.
Утром в городе наблюдалась обратная ситуация. Движение из спальных районов в центр было сковано. Многие из-за этого опоздали на работу и учебу.
Для поиска решения по борьбе с пробками был вновь созван оперативный штаб. Однако пока движение в городе так и не нормализовалось.
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