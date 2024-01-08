08 января 2024

Бастрыкин взял на контроль ЧП в клубе ХМАО, где напали на бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке, которая произошла в клубе Радужного Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке, которая произошла в ночном клубе Радужного. В результате конфликта боец СВО и его супруга получили травмы, сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

«В городе Радужном в ночном клубе в ходе возникшего конфликта с посетителями заведения участник специальной военной операции и его супруга получили телесные повреждения. Следственные органы СК России по ХМАО-Югре ходатайствуют о передаче материалов из органов внутренних дел в производство следователей регионального следственного управления. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ночном клубе Радужного в новогоднюю ночь произошла драка, в ходе которой пострадал боец СВО, прибывший в отпуск, и его супруга. По информации, которую рассказала пострадавшая женщина агентству URA.RU, один из участников потасовки ударил ее ногой в лицо, после чего та потеряла сознание.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке, которая произошла в ночном клубе Радужного. В результате конфликта боец СВО и его супруга получили травмы, сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «В городе Радужном в ночном клубе в ходе возникшего конфликта с посетителями заведения участник специальной военной операции и его супруга получили телесные повреждения. Следственные органы СК России по ХМАО-Югре ходатайствуют о передаче материалов из органов внутренних дел в производство следователей регионального следственного управления. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ситуации», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ночном клубе Радужного в новогоднюю ночь произошла драка, в ходе которой пострадал боец СВО, прибывший в отпуск, и его супруга. По информации, которую рассказала пострадавшая женщина агентству URA.RU, один из участников потасовки ударил ее ногой в лицо, после чего та потеряла сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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