Бастрыкин взял на контроль ЧП в клубе ХМАО, где напали на бойца СВО

09 января 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке, которая произошла в клубе Радужного Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке, которая произошла в ночном клубе Радужного. В результате конфликта боец СВО и его супруга получили травмы, сообщили в официальном telegram-канале ведомства.



«В городе Радужном в ночном клубе в ходе возникшего конфликта с посетителями заведения участник специальной военной операции и его супруга получили телесные повреждения. Следственные органы СК России по ХМАО-Югре ходатайствуют о передаче материалов из органов внутренних дел в производство следователей регионального следственного управления. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ситуации», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ночном клубе Радужного в новогоднюю ночь произошла драка, в ходе которой пострадал боец СВО, прибывший в отпуск, и его супруга. По информации, которую рассказала пострадавшая женщина агентству URA.RU, один из участников потасовки ударил ее ногой в лицо, после чего та потеряла сознание.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке, которая произошла в ночном клубе Радужного. В результате конфликта боец СВО и его супруга получили травмы, сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «В городе Радужном в ночном клубе в ходе возникшего конфликта с посетителями заведения участник специальной военной операции и его супруга получили телесные повреждения. Следственные органы СК России по ХМАО-Югре ходатайствуют о передаче материалов из органов внутренних дел в производство следователей регионального следственного управления. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ситуации», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ночном клубе Радужного в новогоднюю ночь произошла драка, в ходе которой пострадал боец СВО, прибывший в отпуск, и его супруга. По информации, которую рассказала пострадавшая женщина агентству URA.RU, один из участников потасовки ударил ее ногой в лицо, после чего та потеряла сознание.