В Екатеринбурге взлетели цены на такси. Скрин

09 января 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Цены на такси выросли в два-три раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некачественная уборка снега на дорогах и 10-балльные пробки привели к резкому росту цен на такси. Екатеринбургские таксисты взвинтили стоимость на свои услуги в два-три раза. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 400 рублей, хотя раньше сумма не превышала 200 рублей. Например, от Карла Либкнехта до Площади 1905 стоимость составит 400 рублей, столько же — от мэрии Екатеринбурга до областного правительства. Куда хуже обстоят дела с отдаленными районами. Поездка из центра города до Мичуринского составит чуть больше 900 рублей», — делятся собеседники агентства. В первый рабочий день после новогодних праздников Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Такая ситуация возникла из-за снега, который дорожники не успели расчистить с дорожного полотна. Снег скопился на дорогах, образовав на проезжих частях колеи, тем самым затрудняя движение транспорта. Из-за некачественной уборки снега мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвергся критике со стороны прокуратуры. Вся актуальная информация о ситуации на дорогах уральской столицы — в отдельном сюжете URA.RU. Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU

Некачественная уборка снега на дорогах и 10-балльные пробки привели к резкому росту цен на такси. Екатеринбургские таксисты взвинтили стоимость на свои услуги в два-три раза. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 400 рублей, хотя раньше сумма не превышала 200 рублей. Например, от Карла Либкнехта до Площади 1905 стоимость составит 400 рублей, столько же — от мэрии Екатеринбурга до областного правительства. Куда хуже обстоят дела с отдаленными районами. Поездка из центра города до Мичуринского составит чуть больше 900 рублей», — делятся собеседники агентства. В первый рабочий день после новогодних праздников Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Такая ситуация возникла из-за снега, который дорожники не успели расчистить с дорожного полотна. Снег скопился на дорогах, образовав на проезжих частях колеи, тем самым затрудняя движение транспорта. Из-за некачественной уборки снега мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвергся критике со стороны прокуратуры. Вся актуальная информация о ситуации на дорогах уральской столицы — в отдельном сюжете URA.RU.