В Екатеринбурге взлетели цены на такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, такси uber, убер
Цены на такси выросли в два-три раза Фото:

Некачественная уборка снега на дорогах и 10-балльные пробки привели к резкому росту цен на такси. Екатеринбургские таксисты взвинтили стоимость на свои услуги в два-три раза. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 400 рублей, хотя раньше сумма не превышала 200 рублей. Например, от Карла Либкнехта до Площади 1905 стоимость составит 400 рублей, столько же — от мэрии Екатеринбурга до областного правительства. Куда хуже обстоят дела с отдаленными районами. Поездка из центра города до Мичуринского составит чуть больше 900 рублей», — делятся собеседники агентства.

В первый рабочий день после новогодних праздников Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Такая ситуация возникла из-за снега, который дорожники не успели расчистить с дорожного полотна. Снег скопился на дорогах, образовав на проезжих частях колеи, тем самым затрудняя движение транспорта. Из-за некачественной уборки снега мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвергся критике со стороны прокуратуры. Вся актуальная информация о ситуации на дорогах уральской столицы — в отдельном сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некачественная уборка снега на дорогах и 10-балльные пробки привели к резкому росту цен на такси. Екатеринбургские таксисты взвинтили стоимость на свои услуги в два-три раза. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 400 рублей, хотя раньше сумма не превышала 200 рублей. Например, от Карла Либкнехта до Площади 1905 стоимость составит 400 рублей, столько же — от мэрии Екатеринбурга до областного правительства. Куда хуже обстоят дела с отдаленными районами. Поездка из центра города до Мичуринского составит чуть больше 900 рублей», — делятся собеседники агентства. В первый рабочий день после новогодних праздников Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Такая ситуация возникла из-за снега, который дорожники не успели расчистить с дорожного полотна. Снег скопился на дорогах, образовав на проезжих частях колеи, тем самым затрудняя движение транспорта. Из-за некачественной уборки снега мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвергся критике со стороны прокуратуры. Вся актуальная информация о ситуации на дорогах уральской столицы — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...