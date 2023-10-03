Глава Росприроднадзора проведет совещание в ЯНАО

Светлана Радионова проведет совещание Росприроднадзора в ЯНАО
В ЯНАО пройдет совещание по вопросам экологии и развитию Арктики. Для подготовки к нему на Гыданский полуостров прибыла глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая высоко оценила экологические стандарты Ямала.
«Доброе утро, Гыданский полуостров, какая же у нас красивая страна! Русская Арктика осваивается с соблюдением самых высоких экологических стандартов», — написала Светлана Радионова в своем telegram-канале.
Радионова осмотрит объекты в Сабетте, посетит терминал «Утренний». Также глава Росприроднадзора проведет рабочее совещание.
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