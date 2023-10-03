03 октября 2023

Глава Росприроднадзора проведет совещание в ЯНАО

Глава Росприроднадзора Радионова отметила экологические стандарты ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание Научно-технического совета с участием руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Челябинск, радионова светлана
Светлана Радионова проведет совещание Росприроднадзора в ЯНАО Фото:

В ЯНАО пройдет совещание по вопросам экологии и развитию Арктики. Для подготовки к нему на Гыданский полуостров прибыла глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая высоко оценила экологические стандарты Ямала.

«Доброе утро, Гыданский полуостров, какая же у нас красивая страна! Русская Арктика осваивается с соблюдением самых высоких экологических стандартов», — написала Светлана Радионова в своем telegram-канале.

Радионова осмотрит объекты в Сабетте, посетит терминал «Утренний». Также глава Росприроднадзора проведет рабочее совещание.

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В ЯНАО пройдет совещание по вопросам экологии и развитию Арктики. Для подготовки к нему на Гыданский полуостров прибыла глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая высоко оценила экологические стандарты Ямала. «Доброе утро, Гыданский полуостров, какая же у нас красивая страна! Русская Арктика осваивается с соблюдением самых высоких экологических стандартов», — написала Светлана Радионова в своем telegram-канале. Радионова осмотрит объекты в Сабетте, посетит терминал «Утренний». Также глава Росприроднадзора проведет рабочее совещание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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