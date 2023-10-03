Глава Росприроднадзора проведет совещание в ЯНАО

Глава Росприроднадзора Радионова отметила экологические стандарты ЯНАО

Светлана Радионова проведет совещание Росприроднадзора в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО пройдет совещание по вопросам экологии и развитию Арктики. Для подготовки к нему на Гыданский полуостров прибыла глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая высоко оценила экологические стандарты Ямала.

«Доброе утро, Гыданский полуостров, какая же у нас красивая страна! Русская Арктика осваивается с соблюдением самых высоких экологических стандартов», — написала Светлана Радионова в своем telegram-канале.

Радионова осмотрит объекты в Сабетте, посетит терминал «Утренний». Также глава Росприроднадзора проведет рабочее совещание.