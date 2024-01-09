Путин созвонился с девочкой, которой помог побывать на Байкале

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Владимир Путин помог маленькой девочке посетить Байкал Фото:

Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска после того, как исполнил ее мечту — побывать на Байкалке в рамках «Елки желаний». Также глава государства пожелал девочке успехов в учебе в новом 2024 году.

«Я очень хотел узнать, как ты отдыхаешь там. Тебе все нравится?», — просил Владимир Путин у девочки. Она ответила президенту, что ей все очень понравилось. Уточняется, что Кристина не только побывала на Байкале, но и виртуально погрузилась на дно озера. Также девочка посетила исток реки Ангар. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». По окончании разговора президент пожелал ей успехов в учебе и спорте в предстоящем году.

Ранее стало известно, что Путин помог маленькой Кристине отправиться на Байкал. Девочка говорила, что счастлива исполнению ее желания.

«Елка желаний» проводится в России с 2018 года. За время проведения новогодней акции были исполнены мечты 107 тысяч детей.

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Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска после того, как исполнил ее мечту — побывать на Байкалке в рамках «Елки желаний». Также глава государства пожелал девочке успехов в учебе в новом 2024 году. «Я очень хотел узнать, как ты отдыхаешь там. Тебе все нравится?», — просил Владимир Путин у девочки. Она ответила президенту, что ей все очень понравилось. Уточняется, что Кристина не только побывала на Байкале, но и виртуально погрузилась на дно озера. Также девочка посетила исток реки Ангар. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». По окончании разговора президент пожелал ей успехов в учебе и спорте в предстоящем году. Ранее стало известно, что Путин помог маленькой Кристине отправиться на Байкал. Девочка говорила, что счастлива исполнению ее желания. «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. За время проведения новогодней акции были исполнены мечты 107 тысяч детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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