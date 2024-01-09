Путин созвонился с девочкой, которой помог побывать на Байкале

09 января 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин помог маленькой девочке посетить Байкал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска после того, как исполнил ее мечту — побывать на Байкалке в рамках «Елки желаний». Также глава государства пожелал девочке успехов в учебе в новом 2024 году. «Я очень хотел узнать, как ты отдыхаешь там. Тебе все нравится?», — просил Владимир Путин у девочки. Она ответила президенту, что ей все очень понравилось. Уточняется, что Кристина не только побывала на Байкале, но и виртуально погрузилась на дно озера. Также девочка посетила исток реки Ангар. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». По окончании разговора президент пожелал ей успехов в учебе и спорте в предстоящем году. Ранее стало известно, что Путин помог маленькой Кристине отправиться на Байкал. Девочка говорила, что счастлива исполнению ее желания.



«Елка желаний» проводится в России с 2018 года. За время проведения новогодней акции были исполнены мечты 107 тысяч детей.

Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска после того, как исполнил ее мечту — побывать на Байкалке в рамках «Елки желаний». Также глава государства пожелал девочке успехов в учебе в новом 2024 году. «Я очень хотел узнать, как ты отдыхаешь там. Тебе все нравится?», — просил Владимир Путин у девочки. Она ответила президенту, что ей все очень понравилось. Уточняется, что Кристина не только побывала на Байкале, но и виртуально погрузилась на дно озера. Также девочка посетила исток реки Ангар. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». По окончании разговора президент пожелал ей успехов в учебе и спорте в предстоящем году. Ранее стало известно, что Путин помог маленькой Кристине отправиться на Байкал. Девочка говорила, что счастлива исполнению ее желания. «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. За время проведения новогодней акции были исполнены мечты 107 тысяч детей.