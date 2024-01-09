В районной больнице Шумихи установили эндоскопическое оборудование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Межрайонная больница №7 в Шумихе (Курганская область), получила современное эндоскопическое оборудование стоимостью 7,7 миллионов рублей. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«Созданный на базе Межрайонной больницы №7 в Шумихе Центр амбулаторной онкологической помощи получил новое оборудование. В рамках нацпроекта „Здравоохранение“ для ранней диагностики онкологических заболеваний здесь установили современный эндоскоп стоимостью 7,7 млн рублей. Это позволит более эффективно и комфортно для пациентов и специалистов проводить гастроскопию и колоноскопию», — говорится в сообщении.

В данном центре оказывается медицинская помощь для жителей Альменевского, Сафакулевского, Куртамышского, Щучанского, Целинного, Мишкинского, Юргамышского и Шумихинского муниципальных округов. За последние три года на больницу было направлено свыше 70 млн рублей. Из них около 25 млн на капитальный ремонт. Более чем на 40 млн рублей закуплены компьютерный томограф, флюорограф и маммограф. Получены новые автомобили скорой помощи, легковые машины и передвижные ФАПы.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринской центральной районной больницы появился новый видеоэндоскоп. Оборудование было приобретено в рамках модернизации первичного звена здравоохранения за восемь млн рублей.

Современный эндоскоп стоит около 8 млн рублей Фото Межрайонной больницы №7 города Шумихи